        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü! Yaşlı kadının cansız bedeni aranıyor!

        İstanbul Eyüpsultan'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, polisin adım adım ilerleyen çalışmasıyla kan donduran bir cinayete dönüştü. 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın, madde bağımlısı torunu Volkan G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cesedi ise hâlâ bulunamadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 29.01.2026 - 16:50 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:11
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Korkunç olay, 21 Ocak akşamı saat 19.00 sıralarında Gülay G.’nin polis merkezine giderek annesinin kayıp olduğunu bildirmesiyle başladı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

        Soruşturma sürerken İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ihbar dosyanın seyrini değiştirdi. Arnavutköy Balaban Köyü’nde, Fatma Demircan’a ait kıyafet ve çantaların bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu sırada torun Volkan G.’nin, anneannesini 20 Ocak’ta mezarlık ziyaretine götürdüğünü ve orada kaybettiğini söylemesi, annesi Gülay G.’nin polise verdiği ifadeyle çelişti.

        SAHTE İNTİHAR GİRİŞİMİ

        Polis ekipleri çelişkiler üzerine eve gitti. Evde Gülay ve Birkan G. bulunurken, Volkan G. karşı binadaki evinde bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu.Yanında bulunan notta şu ifadeler yer aldı: “İyi bir adam olamadım. Evliliğim yıkıldı. Yaşlı anneanneme bile bunu yapabildim. Diğer tarafta bunu halledeceğim.” Ancak yapılan incelemede bu girişimin öldürücü nitelikte olmadığı, bir aldatmaca olduğu değerlendirildi.

        OTOMOBİLDE KAN İZLERİ, KAZMA VE KÜREK DETAYI

        Kriminal incelemede Volkan Göktepe’nin kullandığı aracın arka koltuk ve bagaj kısmında kan izleri tespit edildi. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve güvenlik kamerası kayıtları ise Göktepe’nin olay günü araçta kazma ve kürekle dolaştığını ortaya koydu. Derinleşen soruşturmada anne Gülay Göktepe, oğlundan korktuğu için ilk etapta polise doğruyu söylemediğini itiraf etti.

        “HUZUREVİNE BIRAKTIM” YALANI ÇÖKTÜ

        Emniyetteki sorguda önce anneannesini Kırklareli’nde bir huzurevine bıraktığını iddia eden Volkan G., çelişkiler ortaya çıkınca cinayeti itiraf etti. İfadesinde şunları söyledi: “Yolda giderken bastonla bana vurdu. Ben de bastonla ona vurdum. Kafasını çarpıp hareketsiz kaldı. Önce korkup bıraktım. Ertesi gün gömmeye gittim. Hayvanlar bedenin alt kısmını yemişti. Üst kısmını gömdüm.”

        CİNAYETTEN SONRA ÇİÇEK DETAYI

        Soruşturma dosyasına giren bir diğer çarpıcı detay ise zanlının soğukkanlılığı oldu. Zanlının cinayetin ardından bir çiçekçiye giderek: “Annemin mezarına dikeceğim” diyerek çiçek aldığı belirlendi. Çiçek aldığı görüntülerine de ulaşıldı.

        CESET HALA YOK

        Gülay G., damat Veli, torunlar Birkan ve Volkan G. ile Volkan’ın eski eşi Meltem Y. gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 93 yaşındaki Fatma Demircan’ın cesedine hâlâ ulaşılamadı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

