93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!

Korkunç olay, 21 Ocak akşamı saat 19.00 sıralarında Gülay G.’nin polis merkezine giderek annesinin kayıp olduğunu bildirmesiyle başladı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

Soruşturma sürerken İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ihbar dosyanın seyrini değiştirdi. Arnavutköy Balaban Köyü’nde, Fatma Demircan’a ait kıyafet ve çantaların bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu sırada torun Volkan G.’nin, anneannesini 20 Ocak’ta mezarlık ziyaretine götürdüğünü ve orada kaybettiğini söylemesi, annesi Gülay G.’nin polise verdiği ifadeyle çelişti.

SAHTE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Polis ekipleri çelişkiler üzerine eve gitti. Evde Gülay ve Birkan G. bulunurken, Volkan G. karşı binadaki evinde bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu.Yanında bulunan notta şu ifadeler yer aldı: “İyi bir adam olamadım. Evliliğim yıkıldı. Yaşlı anneanneme bile bunu yapabildim. Diğer tarafta bunu halledeceğim.” Ancak yapılan incelemede bu girişimin öldürücü nitelikte olmadığı, bir aldatmaca olduğu değerlendirildi.

OTOMOBİLDE KAN İZLERİ, KAZMA VE KÜREK DETAYI

Kriminal incelemede Volkan Göktepe’nin kullandığı aracın arka koltuk ve bagaj kısmında kan izleri tespit edildi. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve güvenlik kamerası kayıtları ise Göktepe’nin olay günü araçta kazma ve kürekle dolaştığını ortaya koydu. Derinleşen soruşturmada anne Gülay Göktepe, oğlundan korktuğu için ilk etapta polise doğruyu söylemediğini itiraf etti.