Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump rica etti, Putin kabul etti: Rusya bir hafta Ukrayna'ya saldırmayacak | Dış Haberler

        Trump rica etti, Putin kabul etti: Rusya bir hafta Ukrayna'ya saldırmayacak

        ABD Başkanı Trump aşırı soğuklar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya bir hafta boyunca ateş açmamasını" rica ettiğini, Putin'in de bunu kabul ettiğini söyledi. Ukrayna lideri Zelenskiy de ABD'nin girişimi için teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.01.2026 - 07:45 Güncelleme: 30.01.2026 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Ukrayna'ya bir hafta boyunca ateş açmamasını" rica ettiğini, Putin'in de bunu kabul ettiğini söyledi.

        Beyaz Saray'da düzenlediği ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atan ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı.

        AŞIRI SOĞUKLAR NEDENİYLE RİCADA BULUNDU

        Trump, aşırı soğuk havalar nedeniyle Putin'den "bir hafta boyunca Ukrayna'ya saldırı yapmaması" ricasında bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini belirtti.

        Trump açıklamasında, "Onlar da orantılı olarak bizim maruz kaldığımız türden bir soğukla ​​karşı karşıya kalıyorlar. Ukrayna'da zaten çok daha soğuk, ama gerçekten çok soğuk. Bunu yapmayı kabul etti. Bunu çok takdir ettik." dedi.

        REKLAM

        ABD Başkanı ayrıca, Abu Dabi'de devam eden barış müzakerelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade ederek, savaşın sona ermesi konusunda umutlu olduklarını söyledi.

        Oval Ofis'teki katılımcılar arasında yer alan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelerde ciddi mesafe katettiklerini ifade ederek, bu ilerlemenin Trump sayesinde olduğunu kaydetti.

        ZELENSKIY TEŞEKKÜR ETTİ

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın enerji hedeflerine yönelik saldırılarını durdurduğunu söylediği bu girişim için Washington'a teşekkür etti.

        Rusya'nın dondurucu soğuklarda gerçekleştirdiği bu saldırılarda, Kiev'deki yüzlerce daireyi elektriksiz kalmıştı.

        Moskova'dan ise bir açıklama gelmedi. Moskova daha önce Zelenskiy'e Moskova'da görüşme yapması için yeni bir davet göndermişti, ancak Ukraynalı lider bu teklifi reddetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB kreşinde polis inceleme yaptı

        (İHA) Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde, darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince incelemeler yapıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki