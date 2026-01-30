Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Artık sadece IQ değil EQ da önemli! Bilmeniz gereken zeka türleri!

        Artık sadece IQ değil EQ da önemli! Bilmeniz gereken zeka türleri!

        Zekâ denildiğinde aklınıza hâlâ yalnızca matematik sorularını saniyeler içinde çözen insanlar mı geliyor? Oysa günümüz dünyasında başarılı olmanın yolu tek bir zekâ türünden geçmiyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akademik başarı her şey mi, yoksa hayatta ayakta kalabilmenin başka yolları da var mı? Uzmanlar, zekânın tek bir ölçüte indirgenemeyeceğini söylüyor. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        SADECE IQ YETERLİ Mİ?

        Uzun yıllar boyunca zekâ denildiğinde akla yalnızca IQ geldi. Akademik başarıyı, problem çözme yeteneğini ve analitik düşünceyi ölçen IQ testleri, bireyin potansiyelini belirlemede temel kriter olarak kabul edildi.

        3

        Ancak modern dünyada başarıyı ve uyumu belirleyen tek faktörün bilişsel zekâ olmadığı artık açıkça görülüyor. Bilim insanları ve eğitim uzmanları, zekânın farklı boyutlardan oluştuğunu ve bu boyutların birlikte çalıştığını vurguluyor.

        4

        DUYGUSAL ZEKÂ (EQ): İLİŞKİLERİN ANAHTARI

        Duygusal zekâ, kişinin kendi duygularını tanıma, yönetme ve başkalarının duygularını anlayabilme becerisini ifade ediyor.

        5

        EQ’su yüksek bireyler, empati kurmakta daha başarılı olurken stresle başa çıkma ve sağlıklı iletişim kurma konusunda da avantaj sağlıyor. Özellikle iş hayatında liderlik, ekip çalışması ve kriz yönetimi gibi alanlarda EQ’nun belirleyici bir rol oynadığı belirtiliyor.

        6

        SOSYAL ZEKÂ (SQ): TOPLUM İÇİNDE HAREKET ETMEK

        Sosyal zekâ, bireyin toplumsal ortamlarda nasıl davrandığını, sosyal kuralları ne kadar doğru okuyabildiğini ve insanlarla nasıl bağ kurduğunu gösteriyor. SQ, kişinin çevresiyle uyumlu ilişkiler geliştirmesine yardımcı olurken, topluluk içinde kabul görme ve etkili iletişim kurma becerilerini de kapsıyor.

        7

        ADAPTİF ZEKÂ (AQ): DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMA GÜCÜ

        Hızla değişen dünyada öne çıkan bir diğer zekâ türü ise adaptif zekâ. AQ, bireyin beklenmedik durumlara uyum sağlama, belirsizlikle başa çıkma ve yeni koşullara hızla adapte olma yeteneğini ifade ediyor. Özellikle teknoloji çağında, mesleklerin ve yaşam biçimlerinin sürekli dönüşmesi AQ’nun önemini artırıyor.

        8

        ZEKÂ TÜRLERİ BİRBİRİNİ NASIL TAMAMLIYOR?

        Uzmanlara göre bu zekâ türleri birbirinden bağımsız değil. Yüksek IQ’ya sahip bir birey, EQ veya AQ açısından zayıfsa potansiyelini tam anlamıyla kullanamayabiliyor. Dengeli bir gelişim ise hem kişisel mutluluğu hem de profesyonel başarıyı beraberinde getiriyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki