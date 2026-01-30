Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mısır Çarşısı'nın girişinde silahlı saldırı; vurduğu kişinin başında bekledi | Son dakika haberleri

        Mısır Çarşısı'nın girişinde silahlı saldırı; vurduğu kişinin başında bekledi

        İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda dün aralarında alacak verecek tartışması olduğu öğrenilen bir kişi, iş yeri sahibini başından vurdu. Saldırgan olay sonrası vurduğu kişinin başında bekledi. İş yeri sahibi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 08:20 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:21
        Fatih Mısır Çarşısı'nın girişinde iş yeri sahibine silahlı saldırı düzenlendi. Vurduğu kişinin başında bekleyen şüpheli B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Mısır Çarşısı'nın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şüpheli B.A., iş yeri sahibi A.U.'yu silahla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen A.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından silahla yaraladığı A.U.'nun başında bekleyen şüpheli B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İstanbul Fatih'te, Mısır Çarşısı girişinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Saldırıda tabancayla vurulan A.U, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        A.U, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        'SİLAHI SIKAN KİŞİNİN ELİNDEN SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTIM AMA VERMEDİ'

        Olayın görgü tanığı ve saldırgana müdahale etmeye çalışan Mustafa Acar, "Silah sesini duydum. Baktım biri yerde yatıyor. Ben de gittim silahı sıkan kişinin elinden silahı almaya çalıştım ama vermedi. Silahı bankın üzerine bırak ben tampon yapayım dedim. O da bıraktı silahını 'tamam sen tampon yap' dedi. Aralarındaki meselenin ne olduğunu bilmiyorum ama vurulan kişi Mısır Çarşısı'nda esnaflık yapıyor. Ben üzerini çıkardım, kurşun sırtından girmiş karnından çıkmıştı. Tamponunu yaptım, polis geldi vuran kişi teslim oldu. Ambulans geldi alıp götürdüler" dedi.

        'KURŞUNUN DELİP GEÇTİĞİNİ SÖYLÜYORLARDI'

        Çevrede esnaflık yapan Ramazan Açıkgöz, "Silah sesini duydum. O sırada yemek yiyordum. Temizlik görevlisi abi vardı. Tampon yapıyordu. Sivil bir polis vardı o müdahale etti. Ardından polis ekipleri de geldi. Yaralı ağırdı, kurşunun delip geçtiğini söylüyorlardı" şeklinde konuştu.

