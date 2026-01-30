Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da 4 çocuk annesinin feryadı: Kocası eşyaları parçaladı | Son dakika haberleri

        Adana'da 4 çocuk annesinin feryadı: Kocası eşyaları parçaladı

        Adana'da 4 çocuk annesi Cevriye O, eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını belirtirken, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana’da O.O. (33), evine girdiği boşanma aşamasındaki eşi Cevriye Oruç'u (32) darbedip, eşyalara tavayla vurarak zarar verdi. O anlar cep telefonuna yansırken, eşi hakkında şikayetçi olan Cevriye Oruç, “Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Televizyonda izlediğimiz haberlerdeki gibi mi olalım, biz yaşarken sesimizi duyun” dedi.

        Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kalp hastası, 4 çocuk annesi tarım işçisi Cevriye Oruç, yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü 13 yıllık eşi O.O.'ya 4 yıl önce boşama davası açıp, ayrı evde yaşamaya başladı. İşsiz olan O.O., bu süreçte de barışmak için eşini tehdit etmeye devam etti. 27 Ocak’ta Cevriye Oruç çocuğunu hastaneye götürünce eve giren O.O., eline aldığı tavayla eşyalara vurarak zarar verdi. Eve döndüğünde olayı gören Oruç, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Barışma teklifini reddeden Cevriye Oruç'u darbeden O.O. daha sonra evden ayrıldı. Polise giden Oruç, eşinden şikayetçi oldu.

        REKLAM

        ‘ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ’

        Çocuğunu hastaneye götürünce eşinin duvardan tırmanarak eve girdiğini anlatan Oruç, “Evimiz müstakil olduğu için duvardan atlayarak eve girmiş. Tarlalarda çalışıp kazandığım parayla aldığım eşyaları bile bize çok gördü. Daha önce de eve gelip bizi tehdit ediyordu. En son gelişinde eline aldığı tavayla bütün eşyalarımı paramparça etti. Çocuklarım korkudan bağırıyordu. Bana dönerek, ‘Çocuklarınla birlikte seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım, bu hayatı size zindan edeceğim’ diyerek tehditlerde bulundu” diye konuştu.

        ‘ÖLDÜKTEN SONRA DEĞİL HAYATTAYKEN YARDIM İSTİYORUM’

        Yetkililere çağrıda bulunan Oruç, “Burada konuşuyoruz ama sesimiz kimseye ulaşmıyor. Bu evin içinde yaşadıklarımızı kimse bilmiyor. Ben öldükten sonra değil, hayattayken yardım istiyorum. Devlet büyüklerimiz bana ölmeden sahip çıksın. Sürekli korku içinde yaşıyoruz. Eve geldiğinde, videoda da görüldüğü gibi çocuklarım dehşet içinde bağırıyor. Kendimizi savunamadık, ona ‘dur’ diyemedik. Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği var. Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun. Yetkililerden, bize bu korkuyu yaşatan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın, hiçbir kadın mağdur edilmesin” dedi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Cevriye Oruç’un şikayeti üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.O.yu yakalayıp, gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bodrum'da ve İzmir'de fırtına! Seferler iptal edildi

        Ege'de Meteoroloji'nin uyarısının ardından etkili olan fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını durma noktasına getirirken Bodrum ve Karaburun'da tekneler zarar gördü, İzmir ve Bodrum–Datça hattında seferler iptal edildi.

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!