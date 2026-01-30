Habertürk
Habertürk
        Spor yazarları Fenerbahçe'nin FCSB mücadelesini değerlendirdi! - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin FCSB mücadelesini değerlendirdi!

        Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 09:24 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:29
        1

        "BİR AN ÖNCE TOPARLANMALI!"

        ENGİN VEREL: "Galibiyet golünden sonra Fenerbahçe'nin oyununda müthiş bir düşüş var. Adamlar elini kolunu sallaya sallaya Fenerbahçe ceza sahasına kadar geliyor. Neyse ki ilk 45 dakikada müthiş bir kaleci izledik. Ederson, belki de Türkiye'ye geldiğinden beri ilk kez bu kadar rakip forvetlerle yüz yüze geldi ve özellikle ilk 45 dakikada tabelayı koruyan isimdi. Özellikle son dakikada yaptığı kurtarış muhteşemdi. En Nesyri ikinci yarıya kanat forvet gibi başladı. Bence bu görevinde gayet iyiydi. Güzel paslar verdi, ortalar yaptı ama bu kez de değerlendirecek kimse yoktu. İkinci yarıda da ilk yarının son 30 dakikasındaki dağınıklık ve savunma hataları devam etti. Ederson da kurtarmaya devam etti... Ama o da bir yere kadar. Sonunda çaresiz kalıp golü yedi. Kerem Aktürkoğlu bir an önce toparlanmalı. Bu maçlarda bu kadar fırsat harcanmaz." (Akşam)

        2

        "DAHA ZOR RAKİPLERLE EŞLEŞTİ"

        ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe, dün gece 2 puan kaybettiği maçta genel görüntüsüyle çok kötü bir sınav verdi. Kapasitesi sınırlı FCSB, topu Fenerbahçe'ye bırakarak oynadı. İlk 25 dakika oyunun tek hâkimiydi. Yüzde 66'lık topa sahip olma oranı vardı ama ciddi bir üretkenlik yoktu. Korner atışında İsmail Yüksek güzel bir kafa golüne imza attı. Ancak 25 ila 50. dakikalar arasında Fenerbahçe geçiş oyunlarından rakibe 6 pozisyon verdi. 5'ini Ederson kurtardı. 50'den sonra yine F.Bahçe oyunu domine ediyor ama net pozisyonlara yine FCSB giriyordu. Ederson 6. kurtarışını da yaptı ama 7'inci de pes etti. Buna rağmen son dakikada 1 gole daha engel oldu. Sonuçta Fenerbahçe, kaybettiği 2 puanla daha zor rakiplerle eşleşti." (Sabah)

        3

        "BU KADAR POZİSYON VERMENİN BEDELİ AĞIR OLUR"

        İLKER YAĞCIOĞLU: "Golden sonra Fenerbahçe, alışık olmadığımız bir şekilde fazla rahatladı. Konsantrasyon düştü, savunma disiplini dağıldı ve üst üste Fenerbahçe kalesinde çok net pozisyonlar verildi. Bunlar sıradan ataklar değil, yüzde yüzlük gol fırsatlarıydı. Eğer Ederson gününde olmasa, skor ilk yarıda rakip lehine dönebilirdi. Avrupa arenasında bu kadar net pozisyonlar vermenin bedeli çoğu zaman ağır olur." (Takvim)

        4

        "EDERSON AYAKTA TUTTU"

        ERCAN TANER: "Ederson, Bükreş'te yaptığı kritik kurtarışlarla takımını çok rahatlattı. İlk yarının sonuna doğru savunma zor durumdaydı ama Ederson ayakta kalmıştı. Nene, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Sadece böyle mi kalacak yoksa o potansiyele tam olarak ulaşacak mı bunu zaman gösterecek. Talisca'yı dün akşam yorgun gördüm." (Sözcü)

        5

        "FENERBAHÇE'NİN HİÇ BAHANESİ YOK"

        GÜRCAN BİLGİÇ: "Tabii gözler Nesyri'ye yoğunlaştı. "Gitti-döndü" derken, sahada her şeyini vermeye çalışıyordu. Bir ara orta saha bile oynadı, geçişte rakibi kovaladı, Talisca'ya da alan boşalttı. Maçın değişimi İsmail'in kartı sonrasında "frenle" oynamaya başlaması oldu. Oosterwolde, eleme maçlarına ceza taşımamak adına kimseye dokunamıyordu bile. Skriniar'ın olmadığı merkezde "sarsaklık" pimi çekilmiş bombasıydı Fenerbahçe'nin. İşin içine "acemilik-korku-güvensizlik" artık adına ne derseniz girince en basit hareketleri yapamaz, pasları veremez hale geldiler. Üstlerine oyuncu koşunca elleriayakları birbirine dolaşmaya başladı. Mert Müldür klasik hatasını yapıp, adamını kontrol etmiyor, Kerem ne yaptığını bilmiyor, Talisca elini taşın altına koymuyor... Sadece Fred ve En Nesryi var çabanın içinde. Hiç bahaneleri yok. Eksiklerden de bahsetmesinler. Lig grubunun en perişan takımına teslim oldular. Alsınlar bu utanç dakikalarını yeni sözleşme istediklerinde oyunculara seyrettirsinler." (Sabah)

