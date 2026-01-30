Habertürk
Habertürk
        Turizm gelirinde tarihi rekor - Turizm Haberleri

        Turizm gelirinde tarihi zirve

        Turizm geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 64 milyar 448 milyon 303 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 782 milyon 446 bin dolar oldu

        Giriş: 30.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:29
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        2025 yılının turizm karnesi ortaya çıktı.

        Turizm geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 64 milyar 448 milyon 303 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 782 milyon 446 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %18'ini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

        Ziyaretçilerden elde edilen bu yılki gelirin 46 milyar 252 milyon 178 bin dolarını kişisel harcamalar, 18 milyar 196 milyon 125 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

        ZİYARETÇİ SAYISINDA DA REKOR KIRILDI

        Ziyaretçi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %2,7 artarak 63 milyon 917 bin 57 kişi oldu. Bunların %17,5'ini 11 milyon 175 bin 394 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

        Yıllık olarak geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

        GELİRİN YÜZDE 28,2'Sİ PAKET TURDAN

        Bu yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %28,2, yeme içme harcamalarının payı %21,1, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %12,8 oldu. Bir önceki yıla göre paket tur harcamaları %4,5, yeme içme harcamaları %16,1 ve uluslararası ulaştırma harcamaları ise %8,9 arttı.

        Yıllık olarak ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada %67,7 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize %63,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

