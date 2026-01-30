ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası bir saldırısını önlemeyi amaçlayan görüşmeler için bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Türkiye'nin İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekmesi, mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME ÖNERİSİ

Guardian'da yer alan haberde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Trump'a İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile bir video konferans önerdiği ifade edildi.

Guardian haberinde bu tür yüksek riskli diplomasi adımının Trump'ın ilgisini çekebilecek olsa da, temkinli İranlı diplomatlar için kabul edilemez bir adım olarak görüldüğünü yazdı. İki ülke arasında on yıldır resmi doğrudan görüşme yapılmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 Ocak günü İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüşmüştü. Habertürk'ten Sena Alkan, ABD ve İran arası gerilimde Türkiye'nin arabulucu rolü olduğunu vurgulamıştı. AXIOS: İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN YETKİLİLERİ ABD'DEYDİ Arakçi'nin bugün Ankara'da yapacağı ziyaret, yoğunlaşan uluslararası diplomasi ve Washington-Tahran hattında giderek sertleşen tehditler zemininde gerçekleşiyor. Axios'un perşembe günü bildirdiğine göre, İsrail ve Suudi Arabistan'dan üst düzey savunma ve istihbarat yetkilileri de bu hafta İran konulu görüşmeler için Washington'daydı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, perşembe günü yapılan bir kabine toplantısında, bakanlığının Trump tarafından verilecek her türlü askeri talimatı yerine getirebileceğini söyledi ve "İran bir anlaşma yapmak için tüm seçeneklere sahip. Nükleer kabiliyet peşinde koşmamalılar." dedi. Trump, İran'a zamanın tükendiği uyarısında bulunarak, ABD'nin herhangi bir saldırısının şiddetli olacağını ve Venezuela'daki ABD müdahalesinden çok daha kapsamlı olacağını söyledi. Dün gece konuşan Trump, daha uzlaşmacı bir ton benimsedi ve İran'la konuşmayı planladığını söyledi: