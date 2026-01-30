UEFA ülke puanı güncellendi: Avrupa'da lig aşamaları sona erdi!
Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında deplasmanda Manchester City'e 2-0 kaybetti ve 20. sırayı aldı. Fenerbahçe ise lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, bulundukları organizasyondaki lig etabının son hafta maçlarına çıktı.
Galatasaray, Devler Ligi'nde Manchester City deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve lig etabını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna kaldı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde FCSB deplasmanına çıktı. Romanya'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, turnuvanın lig etabını 19. sırada bitirdi ve adını play-off turuna yazdırdı.
Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye'nin puanı belli oldu. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
1. İngiltere - 111.797
2. İtalya - 96.446
3. İspanya - 90.484
4. Almanya - 87.331
5. Fransa - 78.927
6. Portekiz - 69.266
7. Hollanda - 66.595
8. Belçika - 60.850