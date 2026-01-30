Habertürk
        UEFA ülke puanı güncellendi: Avrupa'da lig aşamaları sona erdi! - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı güncellendi: Avrupa'da lig aşamaları sona erdi!

        Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında deplasmanda Manchester City'e 2-0 kaybetti ve 20. sırayı aldı. Fenerbahçe ise lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?

        Giriş: 30.01.2026 - 09:44 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:44
        1

        Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, bulundukları organizasyondaki lig etabının son hafta maçlarına çıktı.

        2

        Galatasaray, Devler Ligi'nde Manchester City deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve lig etabını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna kaldı.

        3

        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde FCSB deplasmanına çıktı. Romanya'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, turnuvanın lig etabını 19. sırada bitirdi ve adını play-off turuna yazdırdı.

        4

        Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye'nin puanı belli oldu. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        5

        1. İngiltere - 111.797

        6

        2. İtalya - 96.446

        7

        3. İspanya - 90.484

        8

        4. Almanya - 87.331

        9

        5. Fransa - 78.927

        10

        6. Portekiz - 69.266

        11

        7. Hollanda - 66.595

        12

        8. Belçika - 60.850

        13

        9. TÜRKİYE - 49.075

        14

        10. Çekya - 47.225

        15

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

