        Son dakika: Yoğun siste zincirleme kaza! Yaralılar var!

        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!

        Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. TAG Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:00
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Gaziantep Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Gaziantep Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip'te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet kara yoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

        Fotoğraflar: İHA

