Yurt dışı turizminde az kaldık, çok harcadık
Turizm giderinde 9 milyar 602 milyon dolarla rekor kırıldı. Kişi başı ortalama harcama 807 dolara yükselirken, ortalama geceleme sayısı 9.1 ile en düşük seviyede gerçekleşti
2025'te turizm giderinde tarihi zirveye ulaşıldı. Yıl boyunca toplamda 9 milyar 602 milyon dolar 89 bin dolar ile, kişi başı ortalama harcamada ise 807 dolar ile rekor kırıldı. Ortalama geceleme sayısı ise 9.1 ile istatistiklerin açıklandığı 2012'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yani kalma süresi azalırken bu sürede harcanan para miktarı yükseldi.
GECELEME SAYISI SON 2 ÇEYREKTE GERİLEDİ
Yılın ilk 2 çeyreğinde 11.3 ve 10.1 olan ortalama geceleme sayısı, son 2 çeyrekte 8'in altına geriledi. Son çeyrekte 7.6'lık ortalamayla en düşük çeyreklik rakama gelindi.
SON 2 ÇEYREKTE HARCAMA DA DÜŞTÜ
Turizmde ortalama gecelemeyle beraber kişi başına ortalama harcama da geriledi. İlk çeyrekte 950 dolar seviyesinde olan harcama, 3. çeyrekte 733 dolara, 4. çeyrekte ise 645 dolara kadar düştü.
AKRABA - ARKADAŞ ZİYARETİ DÜŞERKEN ALIŞVERİŞ TURİZMİ YÜKSELİŞTE
Yurt dışına çıkanların gidiş nedenlerine bakıldığında 6 milyon 476 bin 968 kişi gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacı ilk sırada yer aldı.
Akraba - arkadaş ziyareti için çıkan kişi sayısı 2 milyon 466 bin 271'den 2 milyon 96 bin 358'e geriledi.
En büyük yükseliş alışveriş amaçlı çıkan kişi sayısında yaşandı. 2024'te 355 bin 431 olan kişi sayısı, 810 bin 18'e kadar çıktı. Dini / Hac amaçlı çıkanların sayısı ise 503 bin 213'ten 747 bin 55'e yükseldi.
SAĞLIK İLE GİYECEK VE AYAKKABI HARCAMALARI ARTTI
Toplam harcama yüzde 25 arttı. Harcama türlerinde ana kategoriler arasında sağlık amaçlı harcama yüzde 128, giyecek ve ayakkabı harcaması ise yüzde 97 yükselişle dikkat çekti. Halı, kilim vb kategorisinde ise 8 bin 602 dolardan 52 bin 860 dolara yükselişle yüzde 514'lük bir artış görüldü.