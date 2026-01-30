Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.772,64 %-0,42
        DOLAR 43,5011 %0,15
        EURO 51,9547 %-0,19
        GRAM ALTIN 7.112,87 %-5,55
        FAİZ 34,50 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 145,40 %-10,63
        BITCOIN 82.492,00 %-2,24
        GBP/TRY 59,9068 %-0,23
        EUR/USD 1,1935 %-0,30
        BRENT 70,11 %-0,82
        ÇEYREK ALTIN 11.629,54 %-5,55
        Haberler Ekonomi Turizm Yurt dışı turizminde az kaldık, çok harcadık - Turizm Haberleri

        Yurt dışı turizminde az kaldık, çok harcadık

        Turizm giderinde 9 milyar 602 milyon dolarla rekor kırıldı. Kişi başı ortalama harcama 807 dolara yükselirken, ortalama geceleme sayısı 9.1 ile en düşük seviyede gerçekleşti

        Giriş: 30.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Az kaldık, çok harcadık
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025'te turizm giderinde tarihi zirveye ulaşıldı. Yıl boyunca toplamda 9 milyar 602 milyon dolar 89 bin dolar ile, kişi başı ortalama harcamada ise 807 dolar ile rekor kırıldı. Ortalama geceleme sayısı ise 9.1 ile istatistiklerin açıklandığı 2012'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yani kalma süresi azalırken bu sürede harcanan para miktarı yükseldi.

        GECELEME SAYISI SON 2 ÇEYREKTE GERİLEDİ

        Yılın ilk 2 çeyreğinde 11.3 ve 10.1 olan ortalama geceleme sayısı, son 2 çeyrekte 8'in altına geriledi. Son çeyrekte 7.6'lık ortalamayla en düşük çeyreklik rakama gelindi.

        Yıl Çeyrek Kişi Sayısı (Türkiye'de ikamet eden) Ortalama Geceleme Sayısı
        2025 Yıllık 11 897 355 9.1
        I 2 596 225 11.3
        II 2 947 929 10.1
        III 3 383 353 7.8
        IV 2 969 848 7.6

        SON 2 ÇEYREKTE HARCAMA DA DÜŞTÜ

        Turizmde ortalama gecelemeyle beraber kişi başına ortalama harcama da geriledi. İlk çeyrekte 950 dolar seviyesinde olan harcama, 3. çeyrekte 733 dolara, 4. çeyrekte ise 645 dolara kadar düştü.

        Yıl Çeyrek Turizm Gideri (Bin $) Kişi Başı Ortalama Harcama ($)
        2025 Yıllık 9 602 089 807
        I 2 448 212 943
        II 2 759 918 936
        III 2 479 210 733
        IV 1 914 748 645

        AKRABA - ARKADAŞ ZİYARETİ DÜŞERKEN ALIŞVERİŞ TURİZMİ YÜKSELİŞTE

        Yurt dışına çıkanların gidiş nedenlerine bakıldığında 6 milyon 476 bin 968 kişi gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacı ilk sırada yer aldı.

        Akraba - arkadaş ziyareti için çıkan kişi sayısı 2 milyon 466 bin 271'den 2 milyon 96 bin 358'e geriledi.

        En büyük yükseliş alışveriş amaçlı çıkan kişi sayısında yaşandı. 2024'te 355 bin 431 olan kişi sayısı, 810 bin 18'e kadar çıktı. Dini / Hac amaçlı çıkanların sayısı ise 503 bin 213'ten 747 bin 55'e yükseldi.

        SAĞLIK İLE GİYECEK VE AYAKKABI HARCAMALARI ARTTI

        Toplam harcama yüzde 25 arttı. Harcama türlerinde ana kategoriler arasında sağlık amaçlı harcama yüzde 128, giyecek ve ayakkabı harcaması ise yüzde 97 yükselişle dikkat çekti. Halı, kilim vb kategorisinde ise 8 bin 602 dolardan 52 bin 860 dolara yükselişle yüzde 514'lük bir artış görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşanma aşamasındaki eşi evdeki eşyaları kırıp, darbetti; 'Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok'

        Adana'da O.O. (33), evine girdiği boşanma aşamasındaki eşi Cevriye Oruç'u (32) darbedip, eşyalara tavayla vurarak zarar verdi. O anlar cep telefonuna yansırken, eşi hakkında şikayetçi olan Cevriye Oruç, "Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Televizyonda izlediğimiz haberlerdeki gibi mi olalım, b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak