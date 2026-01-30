Yurt dışı turizminde az kaldık, çok harcadık

2025'te turizm giderinde tarihi zirveye ulaşıldı. Yıl boyunca toplamda 9 milyar 602 milyon dolar 89 bin dolar ile, kişi başı ortalama harcamada ise 807 dolar ile rekor kırıldı. Ortalama geceleme sayısı ise 9.1 ile istatistiklerin açıklandığı 2012'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yani kalma süresi azalırken bu sürede harcanan para miktarı yükseldi.

GECELEME SAYISI SON 2 ÇEYREKTE GERİLEDİ

Yılın ilk 2 çeyreğinde 11.3 ve 10.1 olan ortalama geceleme sayısı, son 2 çeyrekte 8'in altına geriledi. Son çeyrekte 7.6'lık ortalamayla en düşük çeyreklik rakama gelindi.

Yıl Çeyrek Kişi Sayısı (Türkiye'de ikamet eden) Ortalama Geceleme Sayısı 2025 Yıllık 11 897 355 9.1 I 2 596 225 11.3 II 2 947 929 10.1 III 3 383 353 7.8 IV 2 969 848 7.6

SON 2 ÇEYREKTE HARCAMA DA DÜŞTÜ

Turizmde ortalama gecelemeyle beraber kişi başına ortalama harcama da geriledi. İlk çeyrekte 950 dolar seviyesinde olan harcama, 3. çeyrekte 733 dolara, 4. çeyrekte ise 645 dolara kadar düştü.

Yıl Çeyrek Turizm Gideri (Bin $) Kişi Başı Ortalama Harcama ($) 2025 Yıllık 9 602 089 807 I 2 448 212 943 II 2 759 918 936 III 2 479 210 733 IV 1 914 748 645

AKRABA - ARKADAŞ ZİYARETİ DÜŞERKEN ALIŞVERİŞ TURİZMİ YÜKSELİŞTE

Yurt dışına çıkanların gidiş nedenlerine bakıldığında 6 milyon 476 bin 968 kişi gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacı ilk sırada yer aldı.

Akraba - arkadaş ziyareti için çıkan kişi sayısı 2 milyon 466 bin 271'den 2 milyon 96 bin 358'e geriledi.

En büyük yükseliş alışveriş amaçlı çıkan kişi sayısında yaşandı. 2024'te 355 bin 431 olan kişi sayısı, 810 bin 18'e kadar çıktı. Dini / Hac amaçlı çıkanların sayısı ise 503 bin 213'ten 747 bin 55'e yükseldi.