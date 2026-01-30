Habertürk
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi, İngiltere'ye Çin uyarısı

        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi, İngiltere'ye Çin uyarısı

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'li Gulfstream tarafından üretilen bir dizi uçağa 'haksız, yasadışı ve ısrarla' sertifika vermeyi reddetmesine misilleme olarak Kanada uçaklarına yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Trump, İngiltere'nin ve Kanada'nın Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin ise "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:56
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada arasındaki gerilim sürüyor. Trump, Kanada'nın ABD firması Gulfstream tarafından üretilen bir dizi uçağa yönelik sertifika vermeyi reddetmesine misilleme olarak Kanada uçaklarına yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

        Trump ardından ABD'nin Kanada'nın en büyük uçak üreticisi Bombardier'in uçakları da dahil olmak üzere tüm Kanada uçaklarının sertifikasını iptal edeceğini söylese de Beyaz Saray açıklaması bu karardan geri atıldığını ortaya koydu.

        Bombardier yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımı dikkate aldık ve Kanada hükümetiyle temas halindeyiz" dedi. Ancak Beyaz Saray'dan bir yetkili daha sonra Reuters'a Trump'ın halihazırda kullanımda olan Kanada yapımı uçakların sertifikalarının iptal edilmesini önermediğini söyledi.

        ABD-KANADA GERİLİMİ

        Trump'ın Kanada'ya yönelik son tehditleri, komşu ülkeler arasındaki gerginliğin arttığı bir döneme denk geliyor.

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada, dolaylı olarak Trump'ı savaş sonrası dünya düzeninde bir 'kopma' yaratmakla suçlayarak gündem oldu. Ayın ilerleyen günlerinde Carney, Çin'i ziyaret ederek Pekin ile 'stratejik ortaklık' ilan etti ve bazı gümrük vergilerinde indirim yapılması konusunda anlaştı.

        Bu durum, Trump'ın Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması halinde Kanada mallarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasına yol açtı.

        İNGİLTERE'YE GÖZDAĞI

        Öte yandan Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

        ABD Başkanı, İngiltere'yi kastederek, "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor." ifadelerini kullandı.

