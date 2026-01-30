Habertürk
Habertürk
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler, ailesine gönderdiler!

        İstanbul'da fidye kabusu yaşandı. Maltepe'de yaşanan olayda kaçırılan bir kişi için 20 bin dolar fidye istendiği iddia edildi. Olayda emniyet güçleri Zeytinburnu'nda bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda mağdur kurtarılırken, adresteki 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı

        Giriş: 30.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:50
        İstanbul'da bir kişiyi kaçırıp ailesinden 20 bin dolar fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Maltepe'den kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        OPERASYONLA KURTARILDI

        Polis ekipleri, Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenledikleri operasyonda mağduru kurtarırken, adresteki 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        20 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

        Şüphelilerin mağduru bu iş yerinde darp ederek video kaydına aldıkları, ailesini arayarak 20 bin dolar istedikleri belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı

        ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde halka hitap ettiği sırada bir kişinin saldırısına uğradı.

