İstanbul'da bir kişiyi kaçırıp ailesinden 20 bin dolar fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Maltepe'den kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

OPERASYONLA KURTARILDI

Polis ekipleri, Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenledikleri operasyonda mağduru kurtarırken, adresteki 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

20 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Şüphelilerin mağduru bu iş yerinde darp ederek video kaydına aldıkları, ailesini arayarak 20 bin dolar istedikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.