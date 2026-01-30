İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
İstanbul'da fidye kabusu yaşandı. Maltepe'de yaşanan olayda kaçırılan bir kişi için 20 bin dolar fidye istendiği iddia edildi. Olayda emniyet güçleri Zeytinburnu'nda bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda mağdur kurtarılırken, adresteki 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı
İstanbul'da bir kişiyi kaçırıp ailesinden 20 bin dolar fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Maltepe'den kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
OPERASYONLA KURTARILDI
Polis ekipleri, Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenledikleri operasyonda mağduru kurtarırken, adresteki 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.
20 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER
Şüphelilerin mağduru bu iş yerinde darp ederek video kaydına aldıkları, ailesini arayarak 20 bin dolar istedikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.