        Haberler Magazin Ufuk Özkan'ın donörü netleşti; "Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı"

        Ufuk Özkan'ın donörü netleşti

        Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumuna dair yeni gelişmeler yaşandı. Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek; "Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı, ameliyat için gün sayıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:08
        Etik kurul onayladı
        Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umutlu bekleyiş sürüyor. Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen 3 donör adaylarından birinin, dün nakil işleminin resmiyet kazanması için etik kurul heyetinin huzuruna çıkmıştı. Özkan'ın son durumunda önemli gelişmeler yaşandı.

        Ufuk Özkan'ın hem sağlık değerleri düzeldi hem de nakil için beklenen donör bulundu. Süreci yöneten Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, Özkan'ın son sağlık durumunu paylaştı.

        "DEĞERLERİ İYİLEŞTİ, RİSK AZALDI"

        Ufuk Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak; "Ufuk bey, hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık" dedi.

        SET ARKADAŞI DONÖR OLDU

        Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı. Donörün, Ufuk Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak; "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk beyle daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" dedi.

        Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık
        "YASAL ONAY HAZIR, AMELİYATA HAZIRIZ"

        Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih beyle birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

        #Ufuk Özkan
        #donör
        #karaciğer yetmezliği
        #nakil
