        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı

        Son dakika... Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.01.2026 - 11:32 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:50
        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı
        Suriye yönetimi ve terör örgütü YPG arasında 24 Ocak günü ateşkesin 15 gün süreyle uzatılmasının yeni bir anlaşma yapıldı. Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile YPG'nin ateşkes ve kademeli entegrasyonda anlaştığını duyurdu.

        Suriye devlet televizyonu açıklamasında, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını belirtti.

        Anlaşma; askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesini, istikrarın güçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesini, bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasını ve SDG’ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulmasını kapsıyor. Ayrıca Kobani (Ayn el-Arap) güçlerine bağlı bir tugayın, Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesi de yer alıyor.

        Ayrıca, özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesini ve sivil çalışanların kadrolarının korunmasını içeriyor.

        Anlaşma; Suriye topraklarının birliğini sağlamayı, hukukun uygulanmasını ve ilgili taraflar arasında iş birliğini güçlendirerek bölgede tam entegrasyonu gerçekleştirmeyi ve ülkenin yeniden inşası için çabaları birleştirmeyi hedefliyor.

