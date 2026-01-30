Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bungalovda havuza düşüp yoğun bakıma alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bungalovda havuza düşüp yoğun bakıma alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:17 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:17
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        BUNGALOV HAVUZUNA DÜŞTÜ

        Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları Sena Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minik çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

