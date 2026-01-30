Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.696,60 %-0,97
        DOLAR 43,4999 %0,15
        EURO 51,8785 %-0,33
        GRAM ALTIN 7.079,74 %-5,99
        FAİZ 34,56 %0,17
        GÜMÜŞ GRAM 139,27 %-14,40
        BITCOIN 82.485,00 %-2,25
        GBP/TRY 59,8223 %-0,37
        EUR/USD 1,1918 %-0,44
        BRENT 69,83 %-1,24
        ÇEYREK ALTIN 11.571,19 %-6,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi - İş-Yaşam Haberleri

        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi

        ATO Başkanı Gürsel Baran, en az 15 yıl boyunca vergisini ödeyen, sosyal güvenlik ödemelerini aksatmayan, ticari faaliyetlerini düzenli ve şeffaf biçimde sürdüren mükelleflere yeşil pasaport imkanı tanınmasının özendirici bir adım olacağını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:35 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Odadan yapılan açıklamaya göre Gürsel Baran,Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu.

        Tüm dünyanın 2026 yılına yeni normal olan "belirsizlik" ile başladığını belirten Baran, bu ortamda ticaretin kurallarının da yeniden yazıldığına dikkati çekti.

        Baran, iklim krizini unutmadan yeşil dönüşüme uyum sağlamayı ve dijitalleşmeyi iş süreçlerinin merkezine koymak zorunda olduklarını bildirdi.

        Türkiye'nin ihracat verilerini değerlendiren ve mevcut konjonktürde ihracatı artırmanın büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Baran, ülkenin dış ticaretinin yüzde 40'tan fazlasının gerçekleştirildiği Avrupa Birliği ile iş dünyasının yaşadığı vize sorununa değindi.

        REKLAM

        "KAYITLI TİCARETİN ÖDÜLÜ"

        Baran, ticareti sürdürebilmek için karşılıklı görüşmeleri başlatabilmeleri ve fuarlara katılabilmeleri gerektiğini ancak vize konusunda yaşanan sıkıntıların Türkiye'nin ticaretinin önünde engel oluşturduğunu ifade etti.

        Mevcut ekonomik konjonktürde kayıtlı ekonominin güçlendirilmesinin, vergiye gönüllü uyumun artırılmasının ve dürüst mükellefin daha görünür ve değerli hale getirilmesinin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yeşil pasaport hem Avrupa Birliği'ne erişimin anahtarı hem de kayıtlı ticaretin ödülü olarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, ticaret hayatına başladığı tarihten itibaren en az 15 yıl boyunca vergisini ödeyen, sosyal güvenlik ödemelerini aksatmayan, devlete borcu bulunmayan, ticari faaliyetlerini düzenli ve şeffaf biçimde sürdüren mükelleflere yeşil pasaport imkanı tanınması son derece yerinde, yapıcı ve özendirici bir adım olacaktır."

        Baran, bu yaklaşımın, vergiye uyumu yalnızca denetim ve yaptırımlarla değil, teşvik, ödül ve itibar mekanizmalarıyla destekleyen bir anlayışı ortaya koyacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu şekilde devletimiz, vergiye uyumu cezayla değil, teşvikle güçlendiren bir yaklaşımı tesis etmiş olur. Hem kayıt dışılıkla mücadelede hem de vergi ahlakının güçlendirilmesinde çok daha kalıcı sonuçlar elde edilebilir. Vergisini ve primini zamanında ödeyenle ödemeyen aynı tutulmamalı. Yani suyu getirenle testiyi kıran aynı muameleyi görmemeli. İş insanlarımızın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak her adım, ihracata, yatırıma ve ülkemizin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlar."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 29 Ocak 2026 (Emekli Zam Farkı Ne Zaman Yatacak?)

        Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Doğalgaza zam olacak mı? Avcılar Belediye Başkanı ne dedi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"