Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor

Boğaz'ın en dikkat çekici yalılarından olan Kara Todori Paşa Yalısı icradan satışa çıktı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda yalının muhammen değeri 1 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi.

İlanda yer alan bilgilere göre açık artırma usülü satılacak yalı için ilk atırma 5-12 Mart tarihlerinde, 2. artırma ise 6-13 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

1352 METREKARE BRÜT ALAN

Daha önce yalı ile ilgili yayımlanan bilir kişi raporunda şu bilgiler yer almıştı:

"Parsel üzerinde yol cephesinde kargir duvar + mermer taglı, çift kanatlı ahşap doğrama kapı ile girilen bahçede bodrum katı yarım açığa çıkarılmış, bodrum + zemin + asma + 2 katlı rıhtımlı deniz yalısı yer almaktadır.

16.05.1985 tarihli röleve mimari projesine göre yapı bodrum + zemin + ara kat + 2 normal katlı bahçeli kargir yalı binası olduğu, bodrum kat taşlık koridor, 2 oda, mutfak, kalorifer dairesi, iç merdiven, 285 metrekare brüt alanlı, zemin katı bina girişi, taşlık, salon, oda, mutfak, iç merdiven şeklinde 269 metrekare brüt alanlı, ara kat, iç merdiven, oda mahalli şeklinde 30 metrekare brüt alanlı, 1.katı 2 iç merdiven, 4 oda, hol, koridor, salon, balkon mahalli şeklinde 384 metrekare brüt alanlı, 2.katı iç merdiven, 4 oda, salon, teras, balkon mahalli şeklinde 384 metrekare brüt alanlı olmak üzere toplam yaklaşık 1.352 metrekare brüt alanlı olarak projelendirilmiş, mahallinde yapı tatil tunağı ile iç mahallerinin ihtiyaca göre yeniden tadil edildiği, asansör eklendiği, bodrum katta makine dairesi, kiler, şaraplık, salon, banyo-wc, mutfak hacimleri, zemin kat, bina girişi, salon, oda mahalleri, asma kat, 1.kat ve 2. Katın salon, banyo-wc ve od mahalli şeklinde yeniden bölümlendirilmiş olduğu, ancak alan büyütülmesi yapılmamış olduğu toplam yaklaşık 1.352 metrekare brüt alanlı olduğu tespit edilmiştir. Eski eser tescilli kargir yalının bahçe kullanımı, deniz tarafında rıhtım kullanımı mevcut olup, döneminin mimari özelliklerin yansıtan boğaz yalılarındandır."