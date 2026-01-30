Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
1871 yılında Çırağan Sarayı'ndan artan malzemelerle inşa edilen Kara Todori Paşa Yalısı icradan satışa çıkarıldı. Açık artırma usulüyle satılacak yalı için 1 milyar 150 milyon lira muhammen bedel belirlendi
Boğaz'ın en dikkat çekici yalılarından olan Kara Todori Paşa Yalısı icradan satışa çıktı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda yalının muhammen değeri 1 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi.
İlanda yer alan bilgilere göre açık artırma usülü satılacak yalı için ilk atırma 5-12 Mart tarihlerinde, 2. artırma ise 6-13 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
1352 METREKARE BRÜT ALAN
Daha önce yalı ile ilgili yayımlanan bilir kişi raporunda şu bilgiler yer almıştı:
"Parsel üzerinde yol cephesinde kargir duvar + mermer taglı, çift kanatlı ahşap doğrama kapı ile girilen bahçede bodrum katı yarım açığa çıkarılmış, bodrum + zemin + asma + 2 katlı rıhtımlı deniz yalısı yer almaktadır.
16.05.1985 tarihli röleve mimari projesine göre yapı bodrum + zemin + ara kat + 2 normal katlı bahçeli kargir yalı binası olduğu, bodrum kat taşlık koridor, 2 oda, mutfak, kalorifer dairesi, iç merdiven, 285 metrekare brüt alanlı, zemin katı bina girişi, taşlık, salon, oda, mutfak, iç merdiven şeklinde 269 metrekare brüt alanlı, ara kat, iç merdiven, oda mahalli şeklinde 30 metrekare brüt alanlı, 1.katı 2 iç merdiven, 4 oda, hol, koridor, salon, balkon mahalli şeklinde 384 metrekare brüt alanlı, 2.katı iç merdiven, 4 oda, salon, teras, balkon mahalli şeklinde 384 metrekare brüt alanlı olmak üzere toplam yaklaşık 1.352 metrekare brüt alanlı olarak projelendirilmiş, mahallinde yapı tatil tunağı ile iç mahallerinin ihtiyaca göre yeniden tadil edildiği, asansör eklendiği, bodrum katta makine dairesi, kiler, şaraplık, salon, banyo-wc, mutfak hacimleri, zemin kat, bina girişi, salon, oda mahalleri, asma kat, 1.kat ve 2. Katın salon, banyo-wc ve od mahalli şeklinde yeniden bölümlendirilmiş olduğu, ancak alan büyütülmesi yapılmamış olduğu toplam yaklaşık 1.352 metrekare brüt alanlı olduğu tespit edilmiştir. Eski eser tescilli kargir yalının bahçe kullanımı, deniz tarafında rıhtım kullanımı mevcut olup, döneminin mimari özelliklerin yansıtan boğaz yalılarındandır."
ÇIRAĞAN SARAYI'NDAN ARTAN MALZEMEYLE YAPILDI
Saffet Emre Tonguç ve Zeynep Şahin Tutuk'un İstanbul’un 100 Mücevheri kitabında yer alan bilgilere göre Kara Todori Paşa Yalısı, Çırağan Sarayı’ndan artan malzemelerle 1871 yılında Sarkis Balyan tarafından yapılmış.
KARATODORİ KİMDİR?
Turan Akıncı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre söz konusu yalı Alexander Karatodori tarafından yaptırılmıştır. Alexander Karatodori Osmanlı Hariciyesine girmiş ve başarılı olarak Roma büyükelçiliği yapmıştır. 93 harbi sonrasında Berlin Konferansına Osmanlı Delegesi olarak katılmıştır. Bu yalıyı Girit Valiliği sırasında yaptırmıştır. 1906 yılında Yeniköy'de ölen Paşa Yeniköy'de Kilise bahçesine gömülmüştür.