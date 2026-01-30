Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.
ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ardından Türkiye, diplomasi temaslarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'da gerçekleştireceği görüşmenin öncesinde geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanını da bugün kabul edeceğini belirtti.