        Son dakika: Sıcak gelişme! Kayıp üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in son görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Sıcak gelişme! Kayıp üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in son görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kaybolan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri tarafından deniz yüzeyinde ve su altında aralıksız sürdürülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:49 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:49
        Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 24 Ocak'tan bu yana haber alınamayan İbişler'i arama çalışmaları sürüyor.

        DHA'daki habere göre; Alibeyköy'deki evinden 24 Ocak günü ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı belirlendi.

        KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

        Arama çalışmaları kapsamında evinden çıkarak Beşiktaş'a geldiği belirlenen İbişler için güzergahtaki kamera görüntüleri tek tek incelendi.

        SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

        Görüntülerde Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in Beşiktaş'a yürüdüğü ve Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı anlar yer aldı.

        ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinden itibaren deniz yüzeyinde botlarla arama yapılırken, balık adamlar da su altında tarama gerçekleştirdi. Ekiplerin arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

