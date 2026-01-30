Yastıklardan çıktı! Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
İstanbul Ataşehir'de emniyet güçlerinin durdurduğu bir takside, 17 yaşındaki bir gencin market poşetinde taşıdığı silahlar polisi büyük bir operasyona götürdü. "Kullan-at" olarak tabir edilen ve suç örgütlerince kullanılan silahların kaçakçılığını yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 26 yıl hapis cezası bulunan bir firari de yakalandı. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi..
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de gerçekleştirdikleri rutin uygulama sırasında Kocaeli’den gelen bir taksiyi durdurdu.
Araçta yolcu koltuğunda oturan 17 yaşındaki genç polisleri şüphelendirdi. Takside yapılan aramada, sıradan bir market poşetinin içine gizlenmiş 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
ORGANİZE ŞUBE DEVREYE GİRDİ: 17 YAŞINDA 5 SUÇ KAYDI
Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemesinde henüz 17 yaşında olmasına rağmen 5 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın bireysel bir taşıma değil, bir şebeke faaliyeti olabileceğini değerlendiren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahların kaynağını belirlemek için derinlemesine bir soruşturma başlattı.
"KULLAN-AT" AYRINTISI
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yastıkların içinden özellikle yeni nesil suç örgütleri tarafından tercih edilen ve iz bırakmamak için "kullan-at" olarak tabir edilen 10 adet silah ele geçirildi.
FİRARİ SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI: 26 YIL HAPİS
Operasyon kapsamında toplam 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin, 9 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı . Diğer şüphelinin de 9 ayrı suçtan 21 kaydı olduğu belirlendi.
3 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, ele geçirilen silahların herhangi bir eylemde kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için balistik incelemelerini sürdürüyor.