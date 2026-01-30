Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yastıklardan çıktı! Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı | Son dakika haberleri

        Yastıklardan çıktı! Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı

        İstanbul Ataşehir'de emniyet güçlerinin durdurduğu bir takside, 17 yaşındaki bir gencin market poşetinde taşıdığı silahlar polisi büyük bir operasyona götürdü. "Kullan-at" olarak tabir edilen ve suç örgütlerince kullanılan silahların kaçakçılığını yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 26 yıl hapis cezası bulunan bir firari de yakalandı. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi..

        Giriş: 30.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de gerçekleştirdikleri rutin uygulama sırasında Kocaeli’den gelen bir taksiyi durdurdu.

        Araçta yolcu koltuğunda oturan 17 yaşındaki genç polisleri şüphelendirdi. Takside yapılan aramada, sıradan bir market poşetinin içine gizlenmiş 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

        ORGANİZE ŞUBE DEVREYE GİRDİ: 17 YAŞINDA 5 SUÇ KAYDI

        Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemesinde henüz 17 yaşında olmasına rağmen 5 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın bireysel bir taşıma değil, bir şebeke faaliyeti olabileceğini değerlendiren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahların kaynağını belirlemek için derinlemesine bir soruşturma başlattı.

        REKLAM

        "KULLAN-AT" AYRINTISI

        Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yastıkların içinden özellikle yeni nesil suç örgütleri tarafından tercih edilen ve iz bırakmamak için "kullan-at" olarak tabir edilen 10 adet silah ele geçirildi.

        FİRARİ SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI: 26 YIL HAPİS

        Operasyon kapsamında toplam 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin, 9 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı . Diğer şüphelinin de 9 ayrı suçtan 21 kaydı olduğu belirlendi.

        3 TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, ele geçirilen silahların herhangi bir eylemde kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için balistik incelemelerini sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bingöl merkezli "change" araç operasyonu: 4 tutuklama

        Bingöl'de ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerini, çalınmış, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle "change" işlemi yapan 4 şüpheli tutuklandı. 5 adet change araca el konulurken şüphelilere ait hesaplarda 294 milyon 895 bin TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?