Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

ABD her an İran'ı vurabilir. ABD'nin İran'a saldırı planı ne? ABD-İran savaşı an meselesi mi? ABD bu gece İran'a saldıracak mı? Bölgede topyekün savaşa doğru mu? İran'a "Venezuela Taktiği" tutar mı? Bölgede fırtına öncesi sessizlik mi? ABD anlaşma mı teslimiyet mi istiyor? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Gazeteci Gürkan Zengin, Gazeteci İpek Yezdani, Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster