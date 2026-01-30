Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, play-off mücadelesinde Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.
Fenerbahçe Avrupa Ligi lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırmıştı.
Fenerbahçe, son 16 play-off turundaki ilk maçını 19 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Fenerbahçe - Nottingham Forest (İngiltere)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)
Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)
Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)
Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
PAOK (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)
Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)
AVRUPA LİGİ'NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma doğrudan son 16 turuna yükseldi.
AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA
Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 19 ve 26 Şubat
Son 16 turu: 12 ve 19 Mart
Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan
Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs
Final: 20 Mayıs