Zelenskiy'den toprak tavizine ret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünü ihlal edecek bir adım atmayacaklarını söyledi.

Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı ve savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin hazırladığı barış planına ilişkin devam eden çalışmalara değindi.

Plandaki çoğu maddenin üzerinde ABD tarafıyla anlaştıklarını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna, ABD'nin 20 maddeli planında 2 maddeyi desteklemiyor. Diğerlerini destekliyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Zelenskiy, barış anlaşmasından önce ABD ile güvenlik garanti belgesinin imzalanması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmeyeceğini söyleyen Zelenskiy, ABD ve Rusya taraflarıyla süren müzakerelerde henüz bu konuda uzlaşmaya varamadıklarını kaydetti.

Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik "sert talepleri" kabul etmeyeceklerini belirterek, "Ukrayna'ya yönelik sert taleplerin kesinlikle bir uzlaşma olmadığına inanıyoruz. Bu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde bir değişikliktir." dedi.

Savaşın sona ermesini istediklerini dile getiren Zelenskiy, "Savaşa gerçek bir son verecek ama kesinlikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde değişiklik içermeyen uzlaşmalara hazırız." ifadesini kullandı.

Üçlü müzakerelerin yeri ve tarihi değişebilir

Zelenskiy, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsattı.

Bir sonraki üçlü görüşmenin 1 Şubat'ta tekrar BAE'de yapılmasının planlandığını dile getiren Zelenskiy, "Ancak toplantıların tarihi veya yeri değişebilir. Çünkü bizim görüşümüze göre, Amerika ve İran arasında bir şeyler oluyor. Bu konular muhtemelen tarihi de etkileyebilir." dedi.

Zelenskiy, yeni toplantının ayrıntılarıyla ilgili ABD ve Rusya tarafından haber beklediklerini belirterek, "Bildiğimize göre, Rusya ve Amerika zaten bu konu üzerinde temaslarda bulundu." diye konuştu.

"Rusya enerji altyapımıza saldırmazsa biz de saldırmayacağız"

ABD'nin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını gündeme getirdiğini ancak bu konuda bir anlaşma yapılmadığını kaydeden Zelenskiy, "Bizimle Rusya arasında bu konuda doğrudan bir diyalog, doğrudan bir anlaşma olmadı." dedi.