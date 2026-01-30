Habertürk
        Trabzonspor otobüsüne saldırı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor otobüsüne saldırı!

        Trabzonspor, takım otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

        Giriş: 30.01.2026 - 19:15 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:54
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor, Antalyaspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını duyurdu. Kulüp, son dönemde art arda yaşanan bu eylemleri sert bir dille kınayarak faillerin bir an önce bulunmasını talep etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

        Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

        Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.

        "KÜÇÜK BİR ÇOCUK TAŞ ATTI"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de konuyla ilgili maç öncesinde açıklama yaptı. Tekke, yaptığı açıklamada "Çocuğun bir tanesi, küçük bir çocuk, taş attı o kadar. Tabii çocuklara da biraz dikkat etmek lazım. Büyütülecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

        Mutluyuz Mu? sinemada, İki Kişilik Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor. İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu ve İlker Aksum'lu kadrosuyla öne çıkan Mutluyuz Mu?, boşanmış bir çiftin, kızlarının isteğiyle hala evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalmas...
