"Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir armadanın İran'a doğru gittiğini ifade etti. Trump, söz konusu armadanın Venezuela'ya giden armadadan dahi daha büyük olduğunu dile getirdi.

Trump, "İran'a doğru seyreden büyük bir armadaya, filoya sahibiz." diye konuştu.

Donald Trump, İran ile anlaşma yapmayı umduğunu belirtirken, "Çok sayıda gemiyi İran'a doğru gönderiyoruz. Eğer anlaşma yaparsak bu iyi. Eğer yapamazsak, ne olacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söylerken, anlaşma için bir nihai tarih belirlenip belirlenmediğine dair soruya "Bunu sadece onlar net olarak biliyor." dedi.