Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu: Savaşın gölgesinde futbol!

Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı futbolcuları Marlon Santos ve Alisson Santana, HT Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnanç Ergülen’e verdikleri özel röportajda savaşın gölgesinde futbol oynamanın anlamını, Ukrayna halkıyla kurdukları bağı ve sahadaki mücadelenin saha dışındaki karşılığını anlattı. Sığınaklarda geçen günlerden uzun yolculuklara, Konferans Ligi’ndeki başarıdan Beşiktaş maçının yarattığı etkiye kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan iki oyuncu, futbolun yalnızca bir oyun olmadığını güçlü ifadelerle ortaya koydu.

İşte iki Brezilyalı'nın HT Spor'a özel açıklamaları:

Marlon: Bu bir futbol başarısından öte, Ukrayna’nın dünyaya verdiği bir mesaj

REKLAM

Savunmadaki duruşunun savaş ortamında büyüyen çocuklar için bir umut olup olmadığı yönündeki soruya Marlon Santos şu yanıtı verdi:

“Öyle olduğuna inanıyorum, her zaman. Sadece ben değil, ligdeki diğer savunma oyuncuları arasında da. Ligdeki tüm oyuncuların böyle olduğuna inanıyorum. Bir bakıma bu durum çocukları etkiliyor ve onlara ilham veriyor. Tabii ki iyi bir örnek oluşturarak, bu etkinin sonucu her zaman daha iyi olur. Her zaman olumlu olmayabilir ama ben böyle olduğuna inanıyorum ve bunun olumlu bir etki yaratmasını umuyorum. Özellikle çocuklar için.”

🇺🇦 Shakhtar Donetsk’in iki Brezilyalı futbolcusu, Marlon Santos ve Alisson Santana ile özel röportaj HT Spor’da! 📺



❓ Soru: Savunmadaki duruşunla, savaş ortamında büyüyen çocukları cesaretlendirdiğini ve onlara umut verdiğini düşünüyor musun?



🎙️ Marlon Santos: Öyle olduğuna… pic.twitter.com/EU6MBbtom3 — HT Spor (@HTSpor) January 30, 2026

Sığınaklarda kalmak, sınır kapılarında beklemek ve neredeyse dinlenmeden maçlara çıkmak zorunda kaldıkları sürecin mental karşılığını anlatan Brezilyalı savunmacı, motivasyonunun kaynağını şu sözlerle ifade etti:

“Motivasyonum hem içsel hem de kolektif ve bugün, şükürler olsun ki, bulunduğum kulübe çok iyi uyum sağlamış ve alışmış durumdayım. Ve Ukrayna'da yaşama gerçeği; tabii ki savaş gerçeği var ama genellikle söylediğim gibi, ailem ve ben bugün huzura sahibiz, anlıyor musunuz? Sükunetimiz var. Tabii ki savaşla ilgili bir şey olduğunda belli bir çaresizlik hissi doğuyor ama ondan sonra tekrar sakinleşiyoruz ve Ukrayna'nın kendi içinde de, gelecekte arzuladığımız ve umduğumuz o sakinlikle birlikte normal bir hayat olduğunu görüyoruz.”

🇺🇦 Shakhtar Donetsk’in iki Brezilyalı futbolcusu, Marlon Santos ve Alisson Santana ile özel röportaj HT Spor’da! 📺



❓ Soru: Sığınaklarda kalıyorsunuz, yolculuklarda sınır kapılarında bekletiliyorsunuz ve neredeyse dinlenmeden maçlara çıkıyorsunuz. Sınırı geçtiğinizde, dış… pic.twitter.com/5ZgzUHKymP — HT Spor (@HTSpor) January 30, 2026 REKLAM Teknik direktör Arda Turan’ın takıma kazandırdığı mentaliteye de değinen Marlon, bu ruh halini şöyle anlattı: “Taraftarların açıkça etkilendiğine, sahip oldukları antrenör sayesinde olumlu düşüncelere kapıldıklarına ve hırslarının arttığına inanıyorum. Bu mantaliteyi korumak mı? Bu basit. Futbolu seviyoruz ve her gün kendimizi geliştirmek, çocukken kurduğumuz o çok büyük hayalleri gerçekleştirmek ve bugün hala kurmaya devam ettiğimiz o sonuçlara ulaşmak için daha fazla adamak istiyoruz; o çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürmek için.” 🇺🇦 Shakhtar Donetsk’in iki Brezilyalı futbolcusu, Marlon Santos ve Alisson Santana ile özel röportaj HT Spor’da! 📺



❓ Soru: Teknik Direktörünüz Arda Turan, Ukrayna’da yaşananlardan bahsettiği bir açıklamasında, 'Biz hep olumlu yönlerden bakıyoruz, 16 saat yolculuk yapmayı… pic.twitter.com/12SS4Aittp — HT Spor (@HTSpor) January 30, 2026 Konferans Ligi’nde doğrudan son 16 turuna kalmalarını yalnızca sportif bir başarı olarak görmediğini vurgulayan Marlon, bu başarının anlamını net ifadelerle ortaya koydu: “Bu kesinlikle bir ifade ve bir beyandır. Bu güç, dayanıklılık ve özveri gösterisi, Ukrayna'nın sadece futbolda değil her alanda ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Biz de buna katılarak ve futbol oynayarak, tüm dünyaya Ukrayna'nın güçlü bir ülke olduğunu ve insanların çok dirençli olduğunu göstermek istiyoruz.” REKLAM Futbolun bu süreçteki rolüne dair düşüncelerini ise şu sözlerle dile getirdi: “Dürüst olmak gerekirse, bu durum bizi sadece saha içinde değil, saha dışında da olgunlaştırıyor. Çünkü hayatın ne olduğunu ve başımıza gelen her şeyin değerini daha iyi anlıyoruz… …yaşadığımız her şey, Ukrayna içindeki gerçekliğimiz, bizi hem en küçük hem de en büyük şeylere değer vermeye zorluyor.”

Son olarak dünyaya bir mesaj veren Marlon Santos, Shakhtar Donetsk’ten ayrılmayı hiç düşünmediğini belirterek şunları söyledi: “Dünyaya mesajım şudur: Lütfen ülkeyi koruyun ve eğer mümkünse sadece Ukrayna'daki değil, tüm dünyadaki savaşları durdurun… Shakhtar'dan ayrılmak mı? Asla, asla! …Shakhtar formasını tekrar giymek özel, eşsiz ve hatıralarda kalan bir andı. Burada olduğum için çok mutluyum ve burada devam etmeyi umuyorum.” REKLAM Alisson: Attığım her gol, çocuklarıma anlatacağım bir hatıra Shakhtar Donetsk’in bir diğer Brezilyalı futbolcusu Alisson Santana ise attığı gollerle biriktirdiği anıların kendisi için anlamını şu sözlerle anlattı: “Çocuklarıma anlatabilmek ve hatırlayabilmek için goller atmak, kupalar kazanmak gibi pek çok anı… Bu yüzden ilk gol, ilk şampiyonluk gibi birçok an yaratmayı diliyorum.” İstanbul’da Beşiktaş’a karşı oynanan maçın kariyerindeki özel yerini vurgulayan Alisson, o karşılaşmanın kendisi için bir kırılma anı olduğunu ifade etti: “Beşiktaş’a karşı oynamak bizim için pek çok anıyı canlandırdı… Dolu bir stadyumda oynayabildiğim ilk maçtı… O Beşiktaş maçı sayesinde iyi bir sezon geçirdiğimi hissediyorum… sezona çok daha fazla güvenle devam etmemi sağlayan kritik ve çok önemli bir andı.” REKLAM Güvenlik tehditleri ve sığınaklara inilen anlarda hissettiklerini ise şu sözlerle anlattı: “Bu benim için hiçbir zaman bir sorun olmadı… Ama ailemi düşünüyorum, arkadaşlarımın ailelerini düşünüyorum… Ukrayna’da olanlar için üzülüyorum… Ukrayna halkı adına büyük üzüntü duyuyorum.” 🇺🇦 Shakhtar Donetsk’in iki Brezilyalı futbolcusu, Marlon Santos ve Alisson Santana ile özel röportaj HT Spor’da! 📺



❓ Soru: Ukrayna’da siren sesleri yükseldiğinde ve sığınağa indiğinizde, sadece bir futbolcu değil, o anı yaşayan bir insan olarak zihninizden neler geçiyor?



🎙️… pic.twitter.com/AUETLlZCOc — HT Spor (@HTSpor) January 30, 2026 “Ev” kavramının kendisi için anlam değiştirdiğini belirten Alisson, şu ifadeleri kullandı: “Şu anda evim artık Brezilya değil, Ukrayna… Bu yüzden benim için evim gerçekten Ukrayna’da ve hayatım boyunca da öyle kalacak.”