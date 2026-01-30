Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fatih Ürek, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Fatih Ürek, hayatını kaybetti

        15 Ekim 2025'ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 20:43 Güncelleme: 30.01.2026 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        15 Ekim'de evinde rahatsızlanarak kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesinin ardından hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcı, 107 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

        Geçtiğimiz saatlerde şarkıcının sağlık durumuna ilişkin menajeri Mert Siliv bir açıklama yapmış, Ürek’in durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

        Ürek'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen duayen ismi, sanatçı ve sunucu Fatih Ürek, bir süredir devam eden ağır sağlık mücadelesinin ardından 30.01.2026 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

        Geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçımız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamamıştır. Bu süreç boyunca büyük bir sabır ve umutla bekleyen ailesi, yakınları ve sevenleri derin bir üzüntü içerisindedir.

        Fatih Ürek; sanatı, sahne duruşu, neşesi ve kendine özgü tarzıyla yalnızca ekranlarda değil, milyonların kalbinde taht kurup, iz bırakmıştır. Yıllar boyunca Türk eğlence dünyasına kattığı değer, samimiyeti ve çalışkanlığıyla daima saygıyla anılacaktır. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

        Cenaze törenine ilişkin bilgiler, menajeri ve dostu Mert Siliv tarafından uygun görüldüğü zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

        FATİH ÜREK KİMDİR?

        Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde de rol aldı. Erzurum'da sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in dört çocuğundan biri olarak doğan Ürek'in üç kız kardeşi bulunuyor. Henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya göç etti.

        REKLAM

        15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna giren Ürek, 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı ve Mahir Canova'dan dersler aldı. Ancak tiyatro kariyerine devam etmeyen sanatçı, bu süreçte züccaciyeci ve mobilyacı olarak da çalıştı.

        Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek, bir süre Taylan Gazinosu’nda sahne aldıktan sonra İstanbul’a taşındı.

        İlk albümü 'Yaktı Yaktı'yı 1993 yılında Raks Müzik etiketiyle yayımlayan sanatçı, bu albümünde Bülent Ersoy'un 'Sefam Olsun' albümünde seslendirdiği aynı adlı şarkıyı yeni yorumu ile seslendirdi.

        1995 yılında çıkardığı 'Sen İki Gözümsün' albümünde pop şarkılarının yanı sıra klasik eserlere de yer verdi.

        1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırdı.

        2008 yılında, 13 yıllık aranın ardından çıkardığı 'Sus' albümüyle yeniden gündeme gelen sanatçı, bu albümde yer alan 'Hadi Hadi' ve 'Sus' şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara yükseldi.

        Hayde albümünde yer alan 'Hayde' ve 'Yedi Tepe' şarkılarının düzenlemelerinde ise Emrah Karaduman ile çalıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcuda silahlı soygun: 100 gramlık külçeyi alıp böyle kaçtı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcuya giren şüpheli satın alma bahanesiyle elinde aldığı 100 gram altını silah çekip ateş ederek çalıp kaçtı. Polisin yakalanması için çalışmasını sürdürdüğü şüphelinin soygundan 15 dakika önce de gelip 1 kilogram altın istediği öğrenildi. (DHA)

        #fatih ürek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık