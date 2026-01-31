Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, "genel bir af yasası" çıkarılacağını duyurdu | Dış Haberler

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, "genel bir af yasası" çıkarılacağını duyurdu

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez genel af ilan edeceklerini ve adı işkenceyle gündeme gelen El Helicoide Cezaevi'nin de kapatılacağını duyurdu

        Giriş: 31.01.2026 - 07:42 Güncelleme: 31.01.2026 - 07:42
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede "genel bir af yasası" çıkarılacağını ve işkence iddialarıyla gündeme gelen El Helicoide Cezaevi'nin kapatılacağını söyledi.

        Başkent Caracas'ta adli yıl açılış töreninde konuşan Rodriguez, "Venezuela için bir duyuru yapmak istiyorum. Bu aynı zamanda sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin de ortak kararıdır. Genel bir af yasasını hayata geçirmeye karar verdiğimizi duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Rodriguez, ülkede muhalifler ve bazı STK'lar tarafından işkence iddialarıyla gündeme gelen El Helicoide Cezaevi'nin de kapatılacağını vurgulayarak, "Bugün gözaltı merkezi olarak hizmet veren El Helicoide tesislerinin polis aileleri ve çevre mahalleler için sosyal, sportif, kültürel ve ticari bir merkeze dönüştürülmesine karar verdik." dedi.

        Rodriguez, genel af yasasının cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini kapsamadığını dile getirerek, "Rövanşizmin, intikamın ve nefretin galip gelmemesini diliyorum. Venezuela'da barış içinde yaşama imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

        Bu arada, Nobel Barış Ödüllü muhalif lider Maria Corina Machado, genel af yasası kararının ABD hükümetinin baskısı sayesinde gerçekleşeceğini savundu.

        Machado, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i hedef alarak, "Bu trajedinin ortak sorumlusu olan bir kişinin güven ya da istikrar inşa etmesi mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Delcy Rodriguez, askeriye, güvenlik veya geçiş sürecine imkan tanıyacak herhangi bir alanda politika üretme kabiliyetine sahip değildir." yorumunda bulundu.

        Caracas'ın güneyinde yer alan El Helicoide Cezaevi, serbest kalan çok sayıda Venezuelalının unutamadığı bir yer olarak tanımlanıyor.

        El Helicoide'nin aşırı kalabalık, asgari sağlık koşullarının yokluğu, haraç ve çeşitli istismar türleri iddialarıyla gündeme gelmişti.

