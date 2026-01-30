ABD Başkanı Donald Trump'ın, en erken pazar sabahı, İran'a yönelik bir saldırı emri verebileceği öne sürüldü.

ABD merkezli haber platformu Drop Site'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, söz konusu saldırıya hazır olunması için bölgede bulunan bir müttefikini bilgilendirdi.

Saldırının esas amacının ise İran'da bir rejim değişikliği olacağı ifade edildi.

Planlanan hedefler arasında nükleer tesisler, balistik füzeler, askeri üslerin de olduğu bildirildi.

Kaynaklara göre, Washington, İran yönetimine yönelik olası bir saldırı sonrası İran halkının protestolara geri dönmesiyle rejimin değişebileceğine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Eski kıdemli bir istihbarat yetkilisine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik bir saldırıyı çok istiyor ve rejimin devrilmesinin ardından Batı'ya yakın bir iktidar kurulması için yardımcı olacakları konusunda Donald Trump'a güvence veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, gün içerisinde Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile anlaşmayı umduğunu belirtirken, "Çok sayıda gemiyi İran'a doğru gönderiyoruz. Eğer anlaşma yaparsak bu iyi. Eğer yapamazsak, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söylerken, anlaşma için "son tarih" belirlenip belirlenmediğine dair soruya "Bunu sadece onlar net olarak biliyor." şeklinde yanıt verdi.