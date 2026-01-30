Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin tek golünü; 53. dakikada penaltıdan Onuachu attı. Bu sonucun ardından bordo-mavililer, zirve yarışında 2 puan yitirdi ve beraberlikle 42 puana yükseldi. Antalyaspor ise 20 puana çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 22:03 Güncelleme: 30.01.2026 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

        İlk yarının 43. dakikasında Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. İkinci yarının 53. dakikasında ise Trabzonspor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Paul Onuachu, golü buldu ve skora dengeyi getirdi.

        81. dakikadaki penaltı vuruşunda yeniden topun başına geçen Onuachu, penaltıdan yararlanamadı ve Trabzonspor öne geçme fırsatını kaçırdı. Mücadede başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        REKLAM

        Bu sonucun ardından bordo-mavililer, zirve yarışında 2 puan yitirdi ve beraberlikle 42 puana yükseldi. Antalyaspor ise 20 puana çıktı.

        Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayganlaşan yolda motosiklet ağaca böyle çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

        Ankara Altındağ'da, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda motosikletinin kontrolünü kaybeden yabancı uyruklu kurye hayatını kaybetti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık