Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

İlk yarının 43. dakikasında Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. İkinci yarının 53. dakikasında ise Trabzonspor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Paul Onuachu, golü buldu ve skora dengeyi getirdi.

81. dakikadaki penaltı vuruşunda yeniden topun başına geçen Onuachu, penaltıdan yararlanamadı ve Trabzonspor öne geçme fırsatını kaçırdı. Mücadede başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

