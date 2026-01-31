Habertürk
        Kar kütlesi yine can aldı! 55 yaşındaki Fatma Baylaz yaşamını yitirdi

        Bingöl'de üzerine buzla karışık kar kütlesi düşen kadın hayatını kaybetti

        Bingöl'de bir binanın çatısından düşen buzla karışık kar kütlesinin altında kalan 55 yaşındaki Fatma Baylaz hayatını kaybetti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde de 6 Ocak'ta 21 yaşındaki Ayşe İder kar kütlesinin altında kalarak yaşamını yitirmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 08:16 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:11
        Bingöl'de binanın çatısından düşen buzla karışık kar kütlesinin isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi.

        İnönü Mahallesi Park Caddesi'nde bir markete girmek üzere olan Fatma Baylaz'a (55), binanın çatısından düşen buzla karışık kütle isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başından yaralanan Baylaz, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Baylaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

        Bu arada merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi park halindeki bir otomobilin üzerine ve yola düştü.

        Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alınan görüntülerde, bir binanın çatısından kütlenin yola ve bir aracın üzerine düştüğü görülüyor.

