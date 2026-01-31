Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılıyor - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılıyor

        Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda Başkan Sadettin Saran ve eski başkan Ali Koç da yer alıyor. Açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu camiaya birlik-beraberlik mesajı verirken, cezaevinde bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a sahip çıktı ve "Mert Hakan Yandaş asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:36
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

        Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç, eski divan başkanları Vefa Küçük ve Uğur Dündar, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

        ŞEKİP MOSTUROĞLU'DAN BİRLİK-BERABERLİK MESAJI

        Fenerbahçe'nin tüm başarılarını "birlik ve beraberlik dönemlerinde" elde ettiğini dile getiren Mosturoğlu, "Fenerbahçelilik ruhlarımıza işlenmiş bir sevgidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran da budur. Birlik ve beraberliği sağlamış, özlemini duyduğumuz dostluk ortamı oluşmuşken gereksiz ve gerçek olmayan gündemler bunların etrafındaki tartışmalarla bu iklimin zedelenmeye çalıştığını görmekteyiz. Hepimiz Fenerbahçe'yi seviyoruz, unutmamalıyız. Birbirimizle yarışmamız gereken tek alan Fenerbahçe'ye hizmettir." ifadelerini kullandı.

        Şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Mosturoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberlik ortamını korumaktır. Yapıcı eleştiri elbette olmalıdır. Yapıcı her eleştiriyi dinlemeliyiz. Camianın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük kararlılıkla ilerliyoruz. Fenerbahçe tarihine baktığımızda net bir gerçeği görürüz. Bu kulüp en büyük başarılarını camia olarak kenetlendiğinde elde etmiştir. Bugün de aynısını yapmalı ve takımlarımızın arkasında durmalıyız. Göreceksiniz ki bu olduğunda şampiyonluk bize çok daha yakın olacaktır."

        "MERT HAKAN YANDAŞ YALNIZ DEĞİLDİR"

        "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve en kısa sürede bizlerle olacaktır."

