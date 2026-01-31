Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, 20. hafta karşılaşmasında bu akşam Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek Avrupa kupaları yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. Yeni transferler Yasin Özcan ve Asllani'nin forma giyip giymeyeceği merak edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla haftaya 5'inci sırada girdi.
Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 14'üncü basamakta bulunuyor.
BEŞİKTAŞ TAM KADRO
Beşiktaş'ta Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek.
YASİN ÖZCAN VE ASLLANI ŞANS BEKLİYOR
Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan ve Asllani, şans verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu Yasin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Beşiktaşlı taraftarların önünde boy gösterecek.
Inter'den kiralanan Arnavut orta saha Asllani de yine hocası tarafından görev verilmesi halinde siyah-beyazlılarla ilk maçına çıkacak.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.
Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.
Söz konusu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise eşitliği bozamadı.
KONYASPOR'DAN SON 5 MAÇTA 1 GOL YEDİ
Beşiktaş, ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 1 gol yedi.
Ligde oynanan son 5 maçın 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçı ise 1-0 kaybetti.
Söz konusu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 1 gol gördü.