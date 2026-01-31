Habertürk
        Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! Görüşmeler sona erdi - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! Görüşmeler sona erdi

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Ademola Lookman'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Atalanta ile ödeme planı konusunda anlaşma sağlayamadığı ve görüşmelerin sona erdiği iddia edildi.

        Giriş: 31.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:56
        1

        Ara transfer döneminde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni hedefleri olarak N'Golo Kante ve Ademola Lookman'ı belirlemişti.

        2

        Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Devin Özek, Nijeryalı futbolcunun transferi için İtalya'da Atalanta yetkilileri ile masaya oturmuştu.

        3

        Oyuncu tarafıyla görüşmelerde büyük yol kat eden sarı-lacivertli yönetimin, Lookman'ın kulübü Atalanta ile anlaşma sağlayamadığı iddia edildi.

        4

        Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Atalanta arasındaki görüşmeler kesin olarak sona erdi.

        5

        İki kulüp, ödeme koşulları ve banka teminatları konusunda anlaşmaya varamadı.

        6

        28 yaşındaki hücum oyuncusuna Atletico Madrid'in de ilgisi olduğu vurgulanırken, İspanyol ekibinin resmi teklif yapıp yapmayacağının ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

        7

        Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        8

        Ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda da mücadele eden Lookman, ortaya koyduğu performansla takımının üçüncülüğünde büyük pay sahibi olurken, turnuvanın en iyi 11'ine de seçilmişti.

