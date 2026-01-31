Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! Görüşmeler sona erdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Ademola Lookman'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Atalanta ile ödeme planı konusunda anlaşma sağlayamadığı ve görüşmelerin sona erdiği iddia edildi.
Ara transfer döneminde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni hedefleri olarak N'Golo Kante ve Ademola Lookman'ı belirlemişti.
Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Devin Özek, Nijeryalı futbolcunun transferi için İtalya'da Atalanta yetkilileri ile masaya oturmuştu.
Oyuncu tarafıyla görüşmelerde büyük yol kat eden sarı-lacivertli yönetimin, Lookman'ın kulübü Atalanta ile anlaşma sağlayamadığı iddia edildi.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Atalanta arasındaki görüşmeler kesin olarak sona erdi.
İki kulüp, ödeme koşulları ve banka teminatları konusunda anlaşmaya varamadı.
28 yaşındaki hücum oyuncusuna Atletico Madrid'in de ilgisi olduğu vurgulanırken, İspanyol ekibinin resmi teklif yapıp yapmayacağının ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda da mücadele eden Lookman, ortaya koyduğu performansla takımının üçüncülüğünde büyük pay sahibi olurken, turnuvanın en iyi 11'ine de seçilmişti.