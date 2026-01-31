Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hepsini doğru bulabilecek misiniz? Bu 8 bilmeceyi sadece çok dikkatli olanlar çözebiliyor!

        Hepsini doğru bulabilecek misiniz? Bu 8 bilmeceyi sadece çok dikkatli olanlar çözebiliyor!

        Gözünüzden kaçan en küçük detay bile sonucu tamamen değiştirebilir. Mantık, dikkat ve sezgiyi aynı anda sınayan bu 8 bilmece, gerçekten ne kadar dikkatli olduğunuzu test ediyor. İşte o 8 bulmaca!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1. Öğrenci yanlış bir şeyler yapmış gibi gözüküyor. Ama bu görselde bambaşka bir yanlışlık daha var. Görebiliyor musunuz?

        2

        Cevap: Kapı kulbu yanlış tarafta!

        3

        2. Keyifli bir havuz gününde ters giden bir şeyler var.

        4

        Cevap: Havuz buz tutmuş!

        5

        3. Kıran kırana bir basketbol turnuvası. Peki hata nerede?

        6

        Cevap: Basketbol topu yerine futbol topu var!

        7

        4. Bu pizza molasındaki hatayı sadece çok dikkatli olanlar görebiliyor!

        8

        Cevap: Kutudaki pizzada 3 eksik varken çocukların elinde 4 dilim pizza var!

        9

        5. Görseldeki yanlışı bulabilir misiniz?

        10

        Cevap: Kadının aynadaki görünümünde kolye var ama boynunda yok.

        11

        6. Dünyaya bir bebek geldi ama sanırım zamanda bir sorun var.

        12

        Cevap: Saatteki 8 rakamına dikkat edin!

        13

        7. Bu havuzda yolunda gitmeyen bir şeyler var!

        14

        Cevap: Havuzda bir balık var!

        15

        8. Hatayı bulabilir misiniz?

        16

        Cevap: Sağdaki bir hava balonu değil!

        Kaynak: Bright Side

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!