Hepsini doğru bulabilecek misiniz? Bu 8 bilmeceyi sadece çok dikkatli olanlar çözebiliyor!
Gözünüzden kaçan en küçük detay bile sonucu tamamen değiştirebilir. Mantık, dikkat ve sezgiyi aynı anda sınayan bu 8 bilmece, gerçekten ne kadar dikkatli olduğunuzu test ediyor. İşte o 8 bulmaca!
1. Öğrenci yanlış bir şeyler yapmış gibi gözüküyor. Ama bu görselde bambaşka bir yanlışlık daha var. Görebiliyor musunuz?
Cevap: Kapı kulbu yanlış tarafta!
2. Keyifli bir havuz gününde ters giden bir şeyler var.
Cevap: Havuz buz tutmuş!
3. Kıran kırana bir basketbol turnuvası. Peki hata nerede?
Cevap: Basketbol topu yerine futbol topu var!
4. Bu pizza molasındaki hatayı sadece çok dikkatli olanlar görebiliyor!
Cevap: Kutudaki pizzada 3 eksik varken çocukların elinde 4 dilim pizza var!
5. Görseldeki yanlışı bulabilir misiniz?
Cevap: Kadının aynadaki görünümünde kolye var ama boynunda yok.
6. Dünyaya bir bebek geldi ama sanırım zamanda bir sorun var.
Cevap: Saatteki 8 rakamına dikkat edin!
7. Bu havuzda yolunda gitmeyen bir şeyler var!
Cevap: Havuzda bir balık var!
8. Hatayı bulabilir misiniz?