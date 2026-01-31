Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.838,29 %0,05
        DOLAR 43,4925 %0,13
        EURO 51,5705 %-0,92
        GRAM ALTIN 6.788,96 %-9,85
        FAİZ 34,61 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 116,50 %-28,39
        BITCOIN 83.351,00 %-0,96
        GBP/TRY 59,5766 %-0,78
        EUR/USD 1,1851 %-1,00
        BRENT 69,32 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 11.099,95 %-9,85
        Haberler Ekonomi Altın Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi - Altın Haberleri

        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi

        Dün gün içinde altındaki düşüş yüzde 12'yi buldu. Gümüş ise yüzde 30 ile 1980'den bu yana en sert gerilemeyi gördü. Bu düşüşlerin ardından analistler piyasadan 7 trilyon dolar silindiğini hesapladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Altın ve gümüşte dün tarihi bir satış yaşandı. Gümüşün ons fiyatı perşembe günü, gün içerisinde 122 dolarla rekor kırmıştı.

        Dün ise bir noktada günlük düşüşü yüzde 31'i bularak 78.5 doları gördü. Bu düşüş 1980'den bu yana gümüşte kaydedilen en sert gerileme oldu. Gümüş daha sonra yeniden 84 doların üzerine çıktı.

        Tarihsel olarak güvenli liman olarak görülen ve oynaklığın diğer yatırın araçlarına göre daha düşük olduğı altın da büyük bir düşüş yaşadı. Perşembe günü 5.608 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı dün gün içerisinde yüzde 12 değer kaybederek 4.722 doları gördü. Ardından fiyat 4.887 dolara çıktı.

        REKLAM

        KAYIP LONDRA BORSASININ TOPLAM DEĞERİ KADAR DERİN

        Sonuç olarak altın haftanın son işlem gününde yüzde 9, gümüş ise yüzde 27 değer kaybetti. Analistler bu düşüşlerle piyasadan 7 trilyon dolar silindiğini hesapladı.

        7 trilyon dolar bugün Londra Borsası'nda işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerine denk geliyor.

        AYLIK OLARAK YÜKSELİŞTELER

        Dün yaşanan tarihi düşüşe rağmen altın dolar bazında son 1 ayda yüzde 23, gümüş ise yüzde 60 yükselmiş durumda. Bu da altın ve gümüşte 2026'nın başından bu yana yaşanan rallinin ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor.

        Altın ve gümüşte yaşanan sert yükselişler sonrası çeşitli uzmanlar bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulunmaya başlamıştı. Ancak bu derinlikte bir düşüş pek çok yatırımcıyı hazırlıksız yakaladı.

        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu Haberi Görüntüle

        WARSH TERCİHİ ETKİLİ OLDU

        Yaşanan satışta bunun yanında ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkan adayı olarak Kevin Warsh'ı göstermesi de etkili oldu. Trump, Warsh'un faiz indiriminden yana olduğunu belirtse de piyasalar Warsh'un Fed'in bağımsız para politikasını korumasını ve faiz indirimi konusunda ihtiyatlı davranmasını bekliyor.

        Bu sebeple dolar endeksi dün yüzde 0.9 yükseldi. Faizlerin beklenenden yüksek kalabileceği ve doların güçlenebileceği beklentisi altın ve gümüşe talebi düşürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Samatya Sahil'de erkek cesedi bulundu

        Fatih Samatya Sahili'nde kıyıda çıplak erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!