Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi

Altın ve gümüşte dün tarihi bir satış yaşandı. Gümüşün ons fiyatı perşembe günü, gün içerisinde 122 dolarla rekor kırmıştı.

Dün ise bir noktada günlük düşüşü yüzde 31'i bularak 78.5 doları gördü. Bu düşüş 1980'den bu yana gümüşte kaydedilen en sert gerileme oldu. Gümüş daha sonra yeniden 84 doların üzerine çıktı.

Tarihsel olarak güvenli liman olarak görülen ve oynaklığın diğer yatırın araçlarına göre daha düşük olduğı altın da büyük bir düşüş yaşadı. Perşembe günü 5.608 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı dün gün içerisinde yüzde 12 değer kaybederek 4.722 doları gördü. Ardından fiyat 4.887 dolara çıktı.

KAYIP LONDRA BORSASININ TOPLAM DEĞERİ KADAR DERİN

Sonuç olarak altın haftanın son işlem gününde yüzde 9, gümüş ise yüzde 27 değer kaybetti. Analistler bu düşüşlerle piyasadan 7 trilyon dolar silindiğini hesapladı.

7 trilyon dolar bugün Londra Borsası'nda işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerine denk geliyor.

AYLIK OLARAK YÜKSELİŞTELER

Dün yaşanan tarihi düşüşe rağmen altın dolar bazında son 1 ayda yüzde 23, gümüş ise yüzde 60 yükselmiş durumda. Bu da altın ve gümüşte 2026'nın başından bu yana yaşanan rallinin ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor.