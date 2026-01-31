Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı

Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde yaklaşık 24 yıl futbol oynaya ve 'Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu' ünvanına erişen Umut Bulut, HT Spor'un konuğu oldu.

Kevser İme Şahin'in sunduğu 'HT Spor Hafta Sonu' programında özel açıklamalarda bulunan Umut Bulut, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesini değerlendirirken, 2013 yılındaki unutulmaz Juventus galibiyetinde yaşadıklarını anlattı.

Bulut ayrıca, yine 2013 yılında 2-2 sona eren Juventus maçında attığı kritik golü de yorumladı.

"JUVENTUS MAÇI BİZE GÜZEL BİR ANI KALDI"

2013 yılında Juventus'a karşı kazanıp gruptan çıktıları maçı anlatan eski milli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi’nde Juventus, Chelsea, Real Madrid gibi takımları elediğinizde keyif bambaşka oluyor. Her futbolcu bunu yaşamak ister; bize de nasip oldu. Sneijder’in attığı golle turu geçmiştik. Atmosfer çok güzeldi. Galatasaray olunca her şeyin mümkün olduğu bir maç oluyor. Bize güzel bir anı kaldı" dedi.

🏆 Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti



🎙️ Umut Bulut: Şampiyonlar Ligi’nde Juventus, Chelsea, Real Madrid gibi takımları elediğinizde keyif bambaşka oluyor. Her futbolcu bunu yaşamak ister; bize de nasip oldu. Sneijder’in… pic.twitter.com/ReqPFFDfcy — HT Spor (@HTSpor) January 31, 2026

"BENİM ATTIĞIM GOL, SNEIJDER'İN GOLÜNE BÜYÜK ANLAM KATTI"

Aynı sezon Juventus'la deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta attığı golle ilgili de konuşan Umut Bulut, "İlk maçta, 75. dakikada Sneijder’in yerine oyuna girmiştim. 1-0 öndeydik, ancak 2-1 mağlup duruma düştük. Golü yedikten sonra herkes üzüldü. Sonra Hakan Balta topu Drogba’ya şişirdi; Drogba da topu indirdi. Önüme düştü ve vurdum. Güzel bir gol oldu. Benim attığım gol, Sneijder’in attığı gole büyük bir anlam kattı; çünkü aldığımız puan gruptan çıkmamıza yardımcı oldu. Yıllar geçtikten sonra geriye baktığımızda, Türk futboluna, Galatasaray camiasına ve kendi adımıza çok güzel bir anı bıraktık ve gurur duyuyoruz. Böyle büyük bir camiada oynamak ve böyle maçlarda o anları yaşamak gurur verici." ifadesini kullandı.

⚽️ Umut Bulut, Juventus’a karşı attığı golde yaşadığı anları anlattı



🎙️ Umut Bulut: İlk maçta, 75. dakikada Sneijder’in yerine oyuna girmiştim. 1-0 öndeydik, ancak 2-1 mağlup duruma düştük. Golü yedikten sonra herkes üzüldü. Sonra Hakan Balta topu Drogba’ya şişirdi; Drogba da… pic.twitter.com/gKuNIsIKyA — HT Spor (@HTSpor) January 31, 2026 "DROGBA DÜĞÜNÜMDE HALAY ÇEKTİ" Umut Bulut, birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Drogba olduğunu da sözlerine eklerken, "Drogba varken, ilk önce onu söylerim. Çünkü efsanevi ve benim de her zaman takdir ettiğim bir futbolcuydu. Yıllar sonra onunla oynamak nasip oldu. Trabzonspor’da oynarken 'Nasıl bir futbolcu olmak istersiniz?' diye konuşmuştuk. Drogba’yı çok beğendiğimi söylemiştim. Drogba da benim düğünüme geldi ve halay çekti." dedi. 😊 "Drogba düğünüme geldi ve halay çekti"



🎙️ Umut Bulut: Drogba varken, ilk önce onu söylerim. Çünkü efsanevi ve benim de her zaman takdir ettiğim bir futbolcuydu. Yıllar sonra onunla oynamak nasip oldu. Trabzonspor’da oynarken 'Nasıl bir futbolcu olmak istersiniz?' diye… pic.twitter.com/nzNqwwO05W — HT Spor (@HTSpor) January 31, 2026 "JUVENTUS'UN GELMESİ DAHA İYİ OLDU" Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Juventus eşleşmesini de değerlendiren usta golcü, "Galatasaray’ın şu anki kadrosu, tarihinin en iyi kadrolarından biri ve çok ümitliyim. Sadece dezavantaj olarak, ilk maçın İstanbul’da oynanması biraz Galatasaray için handikap olur. Çünkü Juventus, kolay gol yemeyen bir takım. Bana göre kurada Juventus’un gelmesi daha iyiydi. Atletico Madrid, Simeone ile yıllardır oturmuş bir sisteme sahip. Juventus kolay gol yemeyen bir takım, ama Atletico Madrid neredeyse hiç gol yemeyen bir rakip. Bu nedenle Juventus’un gelmesi daha iyiydi." diye konuştu. 🏆 Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti



🎙️ Umut Bulut: Galatasaray’ın şu anki kadrosu, tarihinin en iyi kadrolarından biri ve çok ümitliyim. Sadece dezavantaj olarak, ilk maçın İstanbul’da oynanması biraz Galatasaray için… pic.twitter.com/s8Yy15IhM1 — HT Spor (@HTSpor) January 31, 2026 "11 YAŞIMDAN İTİBAREN ANTRENMAN YAPIP HAYALLER KURUYORDUM" Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu ünvanını elinde bulunduran Umut Bulut, bu konuyla ilgili olarak da, "Küçüklüğümden bu yana karakteristik yapım çalışmaya meyilliydi. 11 yaşımdan itibaren kendi başıma antrenman yapıp hayaller kuruyordum. Bugünlere geleceğimi ben de bilmiyordum. Çok çalışarak bugünlere geldik" dedi.