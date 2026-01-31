Habertürk
        İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz

        İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz

        İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, İran ile ABD arasındaki savaş ihtimaline ilişkin teyakkuzda olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:14 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:14
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran basınında yer alan haberlere göre Hatemi, İran Ordusu Genç Askerler Töreni'nde, ülkesi ile ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İran ordusunun, ülkenin savunulması noktasında tam hazırlık içerisinde olduğunu belirten Hatemi, "Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil." dedi.

        Hatemi, İran’a yönelik bir saldırı girişimi olursa İsrail’in güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunarak "Eğer düşman bir hata yaparsa, kendi güvenliğini, bölgenin güvenliğini ve siyonist rejimin güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadelerini kullandı.

        Komşu devletlerin İran’a yönelik bir saldırıda kendi topraklarının ve hava sahalarının kullanılmasına izin vermeyeceğini hatırlatan Hatemi, "Bu takdire şayan bir davranıştır. Çünkü İran’a karşı bir girişimin tüm bölgeyi güvensizliğe sürükleyeceğinin farkındalar." diye konuştu.

        Hatemi, İran’ın hiçbir ülkeye saldırı girişiminde bulunmadığını ve İran gibi büyük bir ülkeyi tehdit etmenin telafisi mümkün olmayan bir hata olduğunu savunarak "Savaş tecrübesine sahip komutanlarımız tehditlere karşılık vermeye hazır. Düşman sorunları çözmek istiyorsa İran halkına saygıyla yaklaşmalı." uyarısında bulundu.

