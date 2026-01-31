Habertürk
        Son dakika: Uludağ'da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı

        Uludağ'da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı

        Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD tatilcileri kurtarmak için operasyon başlattı

        Giriş: 31.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:50
        Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD tatilcileri kurtarmak için operasyon başlattı.

        JANDARMA AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.

        KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

