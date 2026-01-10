2 öğrencinin üzerine kar kütlesi düştü
Hakkari'de yolda yürüyen 2 üniversite öğrencisi, üzerlerine çatıdan kar kütlesi düşmesi sonucu yaralandı
Olay, Merzan Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkari Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binası önünden geçen 2 üniversite öğrencisinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü.
Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
