        Haberler Gündem Hakkari’de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 2 öğrenci yaralandı

        2 öğrencinin üzerine kar kütlesi düştü

        Hakkari'de yolda yürüyen 2 üniversite öğrencisi, üzerlerine çatıdan kar kütlesi düşmesi sonucu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 01:23 Güncelleme: 10.01.2026 - 01:23
        2 öğrencinin üzerine kar kütlesi düştü
        Olay, Merzan Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkari Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binası önünden geçen 2 üniversite öğrencisinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü.

        Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Fırtına TIR'ı devirdi

        İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon ve tırlar fırtına nedeniyle devrildi

        #HABER
        #Hakkari
        #hakkari haber
        #yerel haber
