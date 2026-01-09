Bakan Şimşek: Hedefimiz enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indirmek

MÜSİAD tarafından düzenlenen '2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2022'de enflasyon yüzde 65 civarıydı, 2023'te de yüzde 65, 2024'te yüzde 44'e düştü. 2025'te de 31 civarına düştü. Bizim hedefimiz bunu 2026'da yüzde 20'nin altına indirmek" dedi.

MÜSİAD tarafından düzenlenen '2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Mehmet Şimşek'in yanı sıra, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Şube Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Programda; küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, dezenflasyon süreci, finansmana erişim, reel sektörün beklentileri ve 2026 yılına ilişkin politika öncelikleri kapsamlı biçimde ele alındı.

'GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE GÖRE YAPAY ZEKA DA OLDUKÇA İYİ NOKTADAYIZ'

Toplantıda konuşan Bakan Şimşek, "Yapay zeka çok daha hızlı ve şu anda inanılmaz yatırımın yapıldığı bir alan. Dolayısıyla yapay zeka dönüşümü rekor düzeyde yatırımı tetiklemiş durumda ve bizim de burada bu alana odaklanmamız lazım. Ülkemizin yapay zeka hazırlık endeksini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize benzer ülkeler olan gelişmekte olan ülkelere göre biz oldukça iyi noktadayız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN JEOSTRATEJİK ÖNEMİ ARTTI' Bakan Şimşek, "Dünya kural bazlı bir ekosistemden çıkıyor. 2.Dünya Savaşı sonrasında kurulan sistem şu anda çatırdıyor. Bu gerginlikler bu çatışmalarda Türkiye nerede? Öncelikle gerçekten ülkemiz çok şanslı. Cumhurbaşkanımız gibi deneyimli muazzam bir ekibi olan bu süreçleri iyi yöneten bir liderle bu döneme giriyoruz. Batıyla çok makul, dengeli iki tarafın yararına karizmatik ilişkiler inşa ediliyor. Suriye'de istikrarın sağlanması için çabalıyoruz. Gazze'de ateşkesin devamı çok değerli ve çok önemli. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış süreci belli bir noktaya geldi. Rusya-Ukrayna ateşkesi olacak mı olmayacak mı soru işareti. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin jeostratejik önemi arttı. Türkiye bu döneme de hazırlıklı" ifadelerini kullandı. '10 YILDA YILLIK SAVUNMA SANAYİ HARCAMASI 2035 YILINDA 6.6 TRİLYONA ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bundan 25 yıl önce dünya savunma sanayi harcaması 1 trilyon doların biraz üzerinde. Ama önümüzdeki 10 yılda yıllık savunma sanayi harcaması 2035 yılında 6.6 trilyona çıkacağı öngörülüyor. Orada da muazzam bir fırsat var ve Türkiye bu fırsatı değerlendiriyor. Geçen sene bu sektörün ihracatı savunma sanayi sektörünün ihracatı 10 milyar dolara aştı. Daha biz bu sürecin erken aşamasındayız. Savunma sanayinin kilogram ihracat değeri 65 dolar. Bizim toplam ihracatın kilogram değeri 1.5 dolar. Dolayısıyla Türkiye bu konuda da bir taraftan kendi savunmasını güçlendiriyor. Ama bir taraftan da o ortaya çıkan fırsatları değerlendiriyor. Kolay olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hakikaten zorlu bir yıldı. Ama bütün zorluklara rağmen ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Biliyorum reel sektörün bilançosu farklı bir resim arz ediyor olabilir. Ama nihayetinde makro finansal istikrar kalıcı bir şekilde bilançodaki iyileşmenin ön koşulunu siz de biliyorsunuz ben de biliyorum" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN BİLANÇOSUNDA 266 MİLYAR DOLARLIK BİR İYİLEŞME SAĞLADIK' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rezervlere ilişkin endişeleri giderdik ve geniş tanımlı rezerv yeterliliğini sağladık. Ülke risk primimiz geriledi ve dış finansman maliyetlerimiz düştü. Burada hazinenin euroband faizinden bahsediyorum ama bankalarımız da yurt dışından kaynak alıyor. Onların da maliyeti düştü. Dolayısıyla ülke risk primimiz 700 baz puanlardan 200 civarına kadar geriledi. Benzer şekilde 5 yıllık euroband tahmini faizimiz yüzde 11'in üzerinden yüzde 5.5 civarına geriledi. Kur korumalı mevduattan çıkışı başarılı bir şekilde yönettik ve swap hariç net rezervlerimizde 123 milyar dolarlık bir artış sağladık. Ülkemizin bilançosunda 266 milyar dolarlık bir iyileşme sağladık" dedi. BİZİM HEDEFİMİZ ENFLASYONU 2026'DA YÜZDE 20'NİN ALTINA İNDİRMEK Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon düşüyor. Belki başlangıçta hedeflediğimiz hızda olmasa da enflasyonda kalıcı bir düşüş var. 2022'de enflasyon yüzde 65 civarıydı, 2023'te de yüzde 65, 2024'te yüzde 44'e düştü. 2025'te de 31 civarına düştü. Bizim hedefimiz bunu 2026'da yüzde 20'nin altına indirmek. Şimdi 2026'da neden enflasyon düşmeye devam edecek? Arz yönlü tedbirler devreye giriyor. Mesela konut arzında çok ciddi artış var ve o kira enflasyonunu önlüyor. Enflasyon beklentileri yüksek seyretse de düşmeye devam ediyor. Biz bu sene başında akaryakıt fiyatlarına sadece ve sadece önümüzdeki 6 ay için kamu kaynaklı yüzde 2'lik artışı yansıttık. Burada biz vergi gelirinden feragat ettik, fedakarlık yaptık ve artışı sınırladık. Pompa fiyatındaki artış kamu kaynaklı sadece ve sadece yüzde 2, yani 1 lira civarı. Şimdi yeniden değerleme oranı yüzde 25.5'ti. Biz dedik ki hayır enflasyon hedefimizin üst noktası yüzde 19. O zaman yeniden değerleme oranını biz yüzde 18.95 yaptık" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ELİMİZDEKİ BÜTÜN ENSTRÜMANLARLA KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ' Bakan Mehmet Şimşek, "Sosyal konut seferberliği başladı ve son yıllarda ilk defa 1 milyonun üzerine çıkan bir yapı ruhsatı söz konusu. Bu da aslında özellikle yüksek seyreden kira enflasyonunun artık hızlı bir şekilde gerileyeceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Nitekim konut fiyatları ile kira makası kapandı. Bundan sonrası kira enflasyonunda ciddi bir normalleşme beklemek lazım. Geçen sene bu vakitlerde ciddi bir kuraklık başlangıcı ile karşı karşıyaydık. Ben inanıyorum ki bu sene tarımda ciddi bir verimlilik, ciddi bir üretim artışı ve gıda üzerinden geçen sene yaşadığımız şoku, enflasyon itibariyle söylüyorum yaşamayacağız. Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Piyasa enflasyon beklentileri önümüzdeki 12 ay için yüzde 23.4. Reel sektör daha yüksek yüzde 34.8. Hane halkı da yüzde 51 civarı. Hepsinde bir düşüş var. Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Koşullar dezenflasyona halen müsait, dezenflasyonu destekliyor ve biz bu konuda kararlıyız. 2026'da ve sonrasında da enflasyonu düşürmek için elimizdeki bütün enstrümanlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Geçmişe göre büyüme daha sınırlı ama büyümede bir toparlanma gelmekle birlikte yine yani potansiyel büyümemize göre büyüme biraz daha kısa vadede düşüş seyredecek ve dezenflasyonu destekleyici. Küresel koşullar da öyle. Zayıf dolar dezenflasyonu destekliyor. Düşük petrol fiyatları dezenflasyonu destekliyor. Hem iç hem dış koşullar enflasyonda ilave düşüşü destekliyor. Biz 2026'nın sonunda yüzde 20'nin altına düşebilecek miyiz? Geçen sene yaşadığımız birtakım şokları yaşamazsak ben olabileceğine samimi bir şekilde inanıyorum. Dolayısıyla enflasyonu düşüreceğimize inanıyoruz" dedi.