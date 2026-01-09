Habertürk
        Tekirdağ'da bir kadın yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu

        Tekirdağ'da bir kadın yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu

        Tekirdağ Hürriyet Mahallesi'nde üçüncü kattaki dairede çıkan yangın söndürüldü. İçeride CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in 70 yaşındaki annesi Binnaz Eriş bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken cenaze otopsiye kaldırıldı. Yetkililer bölgeye gelerek bilgi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 21:53 Güncelleme: 09.01.2026 - 21:53
        Alevlerin içinden bir başka gerçek çıktı
        Tekirdağ'da bir kadın yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAREKETSİZ YATAN BİR KADIN BULUNDU

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde hareketsiz yatan bir kadın bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu tespit edildi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

