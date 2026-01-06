Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü

        Çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:35 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçenin Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen İder'in üzerine, caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kar ve buz kütlelerinin altında kalan İder, ağır yaralandı.

        Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular

        (DHA)- İSTANBUL'da lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motokuryeye, trafikte seyreden iki otomobil eşlik ederek güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

        #HABER
        #bitlis
        #bitlis haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 