Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!

Bu sezon Villarreal ile 21 maçta 1462 dakika süre alan Gueye, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki orta saha, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda da mücadele ediyor. Senegal kadrosunda Galatasaraylı Ismail Jakobs’un da yer alması dikkat çekiyor.