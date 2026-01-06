Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
Ara transfer döneminde önceliğini orta sahaya veren Galatasaray, 6 numara bölgesi için listesini genişletmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak takviye kapsamında Villarreal forması giyen Pape Gueye'yi radarına aldı.
Galatasaray’da transfer görüşmelerinin bu hafta itibarıyla hız kazanması beklenirken, devre arası için öncelikli hedefini belirledi. Bu doğrultuda geniş listede öne çıkan isimlerden biri de Pape Gueye oldu.
İspanyol ekibinde forma giyen 26 yaşındaki Senegalli orta saha, ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Gueye, Galatasaray’ın listesinde üst sıralara tırmanmış durumda.
Ancak Villarreal’in oyuncu için ciddi bir bonservis beklentisi bulunuyor. İddialara göre İspanyol kulübü, kapıyı 35–40 milyon avro bandından açıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ise kış transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri ödemek yerine, kiralık + satın alma opsiyonlu formülü masada tutuyor. Bu nedenle taraflar arasındaki olası pazarlık sürecinin belirleyici olacağı ifade ediliyor.
Pape Gueye, 2024/25 sezonu başında Marsilya'dan bedelsiz olarak Villarreal kadrosuna katılmıştı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde ayrıca Sevilla ve Le Havre formalarını da giydi.
Bu sezon Villarreal ile 21 maçta 1462 dakika süre alan Gueye, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki orta saha, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda da mücadele ediyor. Senegal kadrosunda Galatasaraylı Ismail Jakobs’un da yer alması dikkat çekiyor.