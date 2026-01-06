Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!

        Ara transfer döneminde önceliğini orta sahaya veren Galatasaray, 6 numara bölgesi için listesini genişletmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak takviye kapsamında Villarreal forması giyen Pape Gueye'yi radarına aldı.

        Giriş: 06.01.2026 - 12:13 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray’da transfer görüşmelerinin bu hafta itibarıyla hız kazanması beklenirken, devre arası için öncelikli hedefini belirledi. Bu doğrultuda geniş listede öne çıkan isimlerden biri de Pape Gueye oldu.

        2

        İspanyol ekibinde forma giyen 26 yaşındaki Senegalli orta saha, ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Gueye, Galatasaray’ın listesinde üst sıralara tırmanmış durumda.

        3

        Ancak Villarreal’in oyuncu için ciddi bir bonservis beklentisi bulunuyor. İddialara göre İspanyol kulübü, kapıyı 35–40 milyon avro bandından açıyor.

        4

        Sarı-kırmızılı yönetim ise kış transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri ödemek yerine, kiralık + satın alma opsiyonlu formülü masada tutuyor. Bu nedenle taraflar arasındaki olası pazarlık sürecinin belirleyici olacağı ifade ediliyor.

        5

        Pape Gueye, 2024/25 sezonu başında Marsilya'dan bedelsiz olarak Villarreal kadrosuna katılmıştı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde ayrıca Sevilla ve Le Havre formalarını da giydi.

        6

        Bu sezon Villarreal ile 21 maçta 1462 dakika süre alan Gueye, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki orta saha, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda da mücadele ediyor. Senegal kadrosunda Galatasaraylı Ismail Jakobs’un da yer alması dikkat çekiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir