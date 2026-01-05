Galatasaray'da Okan Buruk: Finalde kupayı almak istiyoruz!

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SEYRETMESİ GÜZEL BİR MAÇ OLDU" Genel olarak güzel bir maç oldu. Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maç oldu. Oyuncular güzel işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli. Trabzonspor'a olumlu yönde şeyler kattı. Kazanan biz olduk, Trabzonspor'a da başarılar dilerim.

"EREN ÇOK ÇALIŞTI, GOLLE DÖNDÜ" Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim. Eren de golle döndü, en çok o gole sevindim diyebilirim.