        Galatasaray'da Okan Buruk: Finalde kupayı almak istiyoruz! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk: Finalde kupayı almak istiyoruz!

        Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 23:27 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:27
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "SEYRETMESİ GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

        Genel olarak güzel bir maç oldu. Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maç oldu. Oyuncular güzel işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli. Trabzonspor'a olumlu yönde şeyler kattı. Kazanan biz olduk, Trabzonspor'a da başarılar dilerim.

        "EREN ÇOK ÇALIŞTI, GOLLE DÖNDÜ"

        Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim. Eren de golle döndü, en çok o gole sevindim diyebilirim.

        "FİNALDE KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"

        Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek. Taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu ay çok değerli bir ay. Bizim yanımızda olsunlar.

