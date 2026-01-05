2025 enflasyonu açıklandı

TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 30.89, aylık olarak ise yüzde 0.89 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 34.88 olarak hesaplandı.

Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonları itibarıyla da 4 yılın en düşük enflasyonu kaydedildi.

EĞİTİM 2 YILDIR ZİRVEDE

TÜİK verilerine göre aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 6.5 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66.27 ile eğitim olarak açıklandı. Eğitim harcamaları 2024'te de yüzde 91.64 ile fiyatların en fazla yükseldiği ana grup olmuştu.

YILIN ZAM ŞAMPİYONU KAKAO

Temel başlıklardaki yıllık fiyat değişimlerine bakıldığında 2025'in zam şampiyonu yüzde 77.54'lük artışla kakao oldu. Bunu yüzde 70.91'lik artışla okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 70.57 ile orta öğretim takip etti. Fiyatı en çok gerileyen temel başlık ise yüzde 10.53 ile taze sebzeler oldu.