        2025 enflasyonu açıklandı - Para Haberleri

        Enflasyon 4 yılın dibinde

        Aralıkta yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Böylece yıl sonları itibarıyla enflasyonda son 4 yılın en düşük seviyesine ulaşıldı. 2024 yılında fiyatı en çok artan ana grup yüzde 66.27 ile eğitim oldu. Eğitim böylece 2 yıl üst üste fiyatların en hızlı yükseldiği ana grup olarak dikkat çekti

        Giriş: 05.01.2026 - 10:01 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:52
        2025 enflasyonu açıklandı
        TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 30.89, aylık olarak ise yüzde 0.89 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 34.88 olarak hesaplandı.

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

        Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonları itibarıyla da 4 yılın en düşük enflasyonu kaydedildi.

        EĞİTİM 2 YILDIR ZİRVEDE

        TÜİK verilerine göre aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 6.5 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66.27 ile eğitim olarak açıklandı. Eğitim harcamaları 2024'te de yüzde 91.64 ile fiyatların en fazla yükseldiği ana grup olmuştu.

        YILIN ZAM ŞAMPİYONU KAKAO

        Temel başlıklardaki yıllık fiyat değişimlerine bakıldığında 2025'in zam şampiyonu yüzde 77.54'lük artışla kakao oldu. Bunu yüzde 70.91'lik artışla okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 70.57 ile orta öğretim takip etti. Fiyatı en çok gerileyen temel başlık ise yüzde 10.53 ile taze sebzeler oldu.

        Temel başlıklar Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)
        Toz kakao 77.54
        Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 70.91
        Orta öğretim 70.57
        Şans oyunları 70.45
        Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı 67.12
        Üniversite eğitimi 64.58
        Gerçek kira 61.61
        Su (şebeke suyu) 58.88
        Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti) 56.71
        Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 55.81
        Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 53.69
        Taze balık 50.87
        Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) 50.66
        Erkekler için kuaförlük hizmetleri 49.88
        Kahve 49.70
        Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 48.56
        Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler 48.54
        Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı 48.15
        Kadınlar için kuaförlük hizmetleri 48.11
        Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 48.11
        Dana eti 48.06
        Gazete ve dergiler 47.24
        Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.) 46.55
        Kahvaltılık tahıl ürünleri 46.27
        Ayakkabı bakım ve tamiri 45.45
        Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.) 44.31
        Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 43.86
        Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 43.18
        Ekmek 43.12
        Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 42.28
        Reçel, marmelat, bal vb. ürünler 42.10
        Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri 42.07
        Margarin 41.86
        Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı 41.74
        Çocuk bakım hizmetleri (kreşler) 41.43
        Eğlence ve spor hizmetleri 41.19
        Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı 41.15
        Meyve ve sebze suları 40.94
        Fotoğrafçılık hizmetleri 40.67
        Ev aletlerinin onarımı 40.62
        Taze meyveler 40.48
        Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri 39.65
        Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.) 39.24
        Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) 38.80
        Çikolata ve şekerlemeler 38.67
        Konut sigortası 38.63
        Elektrik 38.15
        Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri 38.12
        Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) 37.82
        Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.) 37.64
        Dondurma 36.70
        Gözlükler ve kontakt lensler 36.65
        Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.) 36.15
        Halı 36.12
        Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler 36.10
        Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.) 36.10
        Tereyağı 35.54
        Hastane hizmetleri 34.80
        Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler 33.89
        Bira 33.21
        Fırın, ocak ve fırınlı ocak 32.44
        Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı) 31.40
        TÜFE 30.89
        Sigaralar 30.86
        Peynir 30.68
        Tüpgaz (ev tüpü) 30.65
        Konutun bakım ve onarımı için malzemeler 30.65
        Pirinç 30.34
        Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil) 30.20
        Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil) 29.86
        Çay ve bitki çayları 29.53
        Su ve maden suyu 29.49
        Kuzu eti 28.97
        Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri 28.90
        Makarna çeşitleri 28.64
        Patates 28.49
        Kuru baklagiller 28.32
        Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar 28.24
        Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.) 27.86
        Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri 27.81
        Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.) 27.36
        Paket turlar 27.22
        Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 27.16
        Un ve diğer tahıllar 27.01
        Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 27.01
        Yatak odası mobilyaları 26.84
        Şarap 26.53
        Bisikletler 26.28
        Klima ve ısıtıcılar 26.07
        Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.) 25.98
        Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.) 25.47
        Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.) 25.45
        Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri 25.05
        Buzdolabı, derin dondurucu 24.94
        Benzinli ve elektrikli otomobiller (sıfır km) 24.92
        Süt 23.84
        Mutfak mobilyaları 22.78
        Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 22.57
        Çamaşır ve bulaşık makineleri 21.97
        Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) 21.54
        Diş hekimliği hizmetleri 21.32
        Ev tekstili 21.28
        Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 21.07
        Kitaplar 20.99
        Sağlık sigortası 20.90
        Katı yakıtlar (odun, kömür) 20.68
        Dizel otomobiller (sıfır km) 19.77
        Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.) 19.72
        Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları 19.71
        Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler 19.61
        Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) 19.43
        Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları 19.35
        Yemek odası ve oturma odası mobilyaları 18.82
        Havayolu ile yolcu taşımacılığı 18.82
        Ulaştırma sigortası 18.52
        Motosikletler 17.49
        Elektrikli küçük ev aletleri 17.31
        Şeker 16.29
        Kırtasiye malzemeleri 15.75
        Çocuk ve bebek ayakkabısı 15.37
        Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler 14.50
        Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.) 14.40
        Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.) 14.33
        Posta hizmetleri 14.29
        Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar 14.08
        Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler 13.42
        Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.) 13.32
        Televizyonlar 11.60
        Çatal-bıçak takımı 11.25
        İlaçlar 10.75
        Erkek ayakkabısı 10.09
        Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri 9.65
        Müzik enstrümanları 9.52
        Kadın ayakkabısı 9.35
        Yumurta 9.17
        Erkek giyim 8.00
        Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları 5.96
        Bilgisayar ve ekipmanları 5.90
        Çocuk giyim 3.19
        Kadın giyim 1.43
        Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar 0.17
        Bebek giyim -0.86
        Tavuk eti -2.24
        Taze sebzeler (patates hariç) -10.53

        AYLIK DEĞİŞİMLER

        Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2025'te bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 2.94 ve ulaştırmada 1.03 düşüş oldu. Geçen ay, aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2.91 ile haberleşme olarak belirlendi.

        En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.99 ve konutta yüzde 1.39 artış, ulaştırmada ise yüzde 1.03 azalış olarak gerçekleşti.

        İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.48, konutta yüzde 0.24 artış, ulaştırmada yüzde 0.16 azalış yönünde oldu.

