2025 enflasyonu açıklandı

|Temel başlıklar
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)
|Toz kakao
|77.54
|Okul öncesi eğitim ve ilköğretim
|70.91
|Orta öğretim
|70.57
|Şans oyunları
|70.45
|Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı
|67.12
|Üniversite eğitimi
|64.58
|Gerçek kira
|61.61
|Su (şebeke suyu)
|58.88
|Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)
|56.71
|Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|55.81
|Mücevheratlar, saat ve kol saatleri
|53.69
|Taze balık
|50.87
|Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.)
|50.66
|Erkekler için kuaförlük hizmetleri
|49.88
|Kahve
|49.70
|Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler
|48.56
|Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler
|48.54
|Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı
|48.15
|Kadınlar için kuaförlük hizmetleri
|48.11
|Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|48.11
|Dana eti
|48.06
|Gazete ve dergiler
|47.24
|Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.)
|46.55
|Kahvaltılık tahıl ürünleri
|46.27
|Ayakkabı bakım ve tamiri
|45.45
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.)
|44.31
|Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|43.86
|Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|43.18
|Ekmek
|43.12
|Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar)
|42.28
|Reçel, marmelat, bal vb. ürünler
|42.10
|Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri
|42.07
|Margarin
|41.86
|Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı
|41.74
|Çocuk bakım hizmetleri (kreşler)
|41.43
|Eğlence ve spor hizmetleri
|41.19
|Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı
|41.15
|Meyve ve sebze suları
|40.94
|Fotoğrafçılık hizmetleri
|40.67
|Ev aletlerinin onarımı
|40.62
|Taze meyveler
|40.48
|Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri
|39.65
|Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.)
|39.24
|Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.)
|38.80
|Çikolata ve şekerlemeler
|38.67
|Konut sigortası
|38.63
|Elektrik
|38.15
|Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri
|38.12
|Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları)
|37.82
|Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.)
|37.64
|Dondurma
|36.70
|Gözlükler ve kontakt lensler
|36.65
|Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.)
|36.15
|Halı
|36.12
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler
|36.10
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.)
|36.10
|Tereyağı
|35.54
|Hastane hizmetleri
|34.80
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler
|33.89
|Bira
|33.21
|Fırın, ocak ve fırınlı ocak
|32.44
|Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı)
|31.40
|TÜFE
|30.89
|Sigaralar
|30.86
|Peynir
|30.68
|Tüpgaz (ev tüpü)
|30.65
|Konutun bakım ve onarımı için malzemeler
|30.65
|Pirinç
|30.34
|Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil)
|30.20
|Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil)
|29.86
|Çay ve bitki çayları
|29.53
|Su ve maden suyu
|29.49
|Kuzu eti
|28.97
|Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri
|28.90
|Makarna çeşitleri
|28.64
|Patates
|28.49
|Kuru baklagiller
|28.32
|Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar
|28.24
|Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.)
|27.86
|Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri
|27.81
|Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.)
|27.36
|Paket turlar
|27.22
|Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.)
|27.16
|Un ve diğer tahıllar
|27.01
|Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|27.01
|Yatak odası mobilyaları
|26.84
|Şarap
|26.53
|Bisikletler
|26.28
|Klima ve ısıtıcılar
|26.07
|Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.)
|25.98
|Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.)
|25.47
|Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.)
|25.45
|Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri
|25.05
|Buzdolabı, derin dondurucu
|24.94
|Benzinli ve elektrikli otomobiller (sıfır km)
|24.92
|Süt
|23.84
|Mutfak mobilyaları
|22.78
|Konserve edilmiş veya işlenmiş balık
|22.57
|Çamaşır ve bulaşık makineleri
|21.97
|Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı)
|21.54
|Diş hekimliği hizmetleri
|21.32
|Ev tekstili
|21.28
|Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler
|21.07
|Kitaplar
|20.99
|Sağlık sigortası
|20.90
|Katı yakıtlar (odun, kömür)
|20.68
|Dizel otomobiller (sıfır km)
|19.77
|Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.)
|19.72
|Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları
|19.71
|Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler
|19.61
|Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.)
|19.43
|Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları
|19.35
|Yemek odası ve oturma odası mobilyaları
|18.82
|Havayolu ile yolcu taşımacılığı
|18.82
|Ulaştırma sigortası
|18.52
|Motosikletler
|17.49
|Elektrikli küçük ev aletleri
|17.31
|Şeker
|16.29
|Kırtasiye malzemeleri
|15.75
|Çocuk ve bebek ayakkabısı
|15.37
|Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler
|14.50
|Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.)
|14.40
|Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.)
|14.33
|Posta hizmetleri
|14.29
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar
|14.08
|Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler
|13.42
|Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.)
|13.32
|Televizyonlar
|11.60
|Çatal-bıçak takımı
|11.25
|İlaçlar
|10.75
|Erkek ayakkabısı
|10.09
|Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri
|9.65
|Müzik enstrümanları
|9.52
|Kadın ayakkabısı
|9.35
|Yumurta
|9.17
|Erkek giyim
|8.00
|Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları
|5.96
|Bilgisayar ve ekipmanları
|5.90
|Çocuk giyim
|3.19
|Kadın giyim
|1.43
|Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar
|0.17
|Bebek giyim
|-0.86
|Tavuk eti
|-2.24
|Taze sebzeler (patates hariç)
|-10.53