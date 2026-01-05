Habertürk
        Haberler Dünya Grönland krizi tırmanıyor! | Dış Haberler

        Grönland krizi tırmanıyor!

        ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemlerini yeniden gündeme getirdi. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Grönland'ın satılık olmadığını vurgulayarak, ABD'ye 'tehditleri durdurun' çağrısında bulundu. Grönland Başbakanı ise korku ve endişeye gerek olmadığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.01.2026 - 08:06 Güncelleme: 05.01.2026 - 08:06
        Grönland krizi tırmanıyor!
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ın ABD'ye bağlı olması gerektiği yönündeki açıklamaları sürüyor. Son günlerde Venezuela'da yaşananların ardından Trump'ın Grönland'a yönelik yaptığı açıklamalar da tepki çekti.

        ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." dedi.

        Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.

        Grönland'a karşı olası bir ABD müdahalesine ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak." dedi.

        Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" savundu.

        DANİMARKA'DAN TRUMP'A: TEHDİTLERİ DURDURUN

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin krallığı çatısı altında bulunan iki özerk bölgeden biri olan Grönland'ın satılık olmadığını vurgulayarak, ABD'ye 'tehditleri durdurun' çağrısında bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma arzusunu yeniden gündeme getirmesinin ardından ülkesinin devlet televizyonu TV2'ye özel açıklamalarda bulunan Frederiksen, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar. Çünkü ABD'nin, Danimarka Krallığı Birliği'ni (Rigsfallesskabet) oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı ve yetkisi yoktur."

        Başbakan ayrıca Grönland'ın bir NATO toprağı olduğunun altını çizerek, adanın ittifakın kolektif güvenlik garantisi kapsamında bulunduğunu vurguladı.

        GRÖNLAND: KORKU VE ENDİŞEYE GEREK YOK

        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın ABD bayrağıyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından korku ve endişeye gerek olmadığını ifade etti.

        Nielsen, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, podcast yayıncısı Katie Miller'ın, "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Grönland'ın satılık olmadığını yineleyen Nielsen, "Geleceğimiz sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Şunu söylemek isterim ki, korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor. Ülkeler arasındaki ilişkiler saygı ve uluslararası hukuka dayanır, haklarımızı görmezden gelen ayrılıkçı ifadeler kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

        Nielsen, Grönland'ın güçlü kurumlara sahip demokratik bir toplum olduğunu belirtti.

        Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan Katie Miller, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.

        Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

        ABD Başkanı Trump, seçildikten ve Ocak 2025'te göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

        Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

        Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

