Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Venezuela'daki ABD müdahalesi gündemde olacak. ABD Başkanı Trump ile de kabineyle aynı gün telefon görüşmesi yapması beklenen Erdoğan, son durumu kurmaylarıyla birlikte ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE GELİNEN AŞAMA

Kabinede terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama da değerlendirilecek. Sahadaki son gelişmelere istihbarat kurumlarından gelen bilgiler ışığında mercek tutulacak. Komisyon aşamasındaki ortak rapor çalışmalarına ilişkin de bilgilendirme yapılacak.

YENİ YILIN EKONOMİ HEDEFLERİ

Yeni yılın ekonomi hedefleri de masaya yatırılacak. Yıllık enflasyonun sabah saatlerinde netleşmesiyle birlikte memur ve emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı kadar artış uygulanacak. Hayat pahalılığı ile mücadele, en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı gibi başlıklar kabinede değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE İSRAİL'İN ADIMLARI

Gazze'de ateşkesin 2. aşamasına geçiş süreci ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma da kabinede parantez açılacak. Dış politikada bir başka çarpıcı başlık İsrail'in Somaliland'ı ülke olarak tanıması olacak. Geçtiğimiz hafta Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'ı İstanbul'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. Afrika boynuzundaki son gelişmeler de masaya yatırılacak.