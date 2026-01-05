'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı çocuklar kurtardı

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

• Listenin zirvesinde açık ara animasyonlu fantastik macera komedi türündeki Çin yapımı 'Ne Zha 2' var. Sadece 80 milyon dolarlık bir bütçeyle yola çıkan film, tam 995 milyon dolar net kâr elde ederek imkânsızı başardı. Bütçesinin 12 katından fazlasını kazandıran yapım, animasyon dünyasının yeni lideri olduğunu gösterdi.

• 587 milyon dolarlık kârıyla listede ikinci sıraya yerleşen Disney yapımı 'Zootopia 2', ailelerin sinema salonlarını doldurmaya devam ettiğini gösterdi.

• Klasik hikâyenin yeni uyarlaması, 100 milyon dolarlık bütçesine karşılık 419 milyon dolar kâr bırakan 'Lilo & Stitch', listenin en istikrarlı yapımlarından biri oldu.

• Miktar olarak kârda ilk üç bu şekilde olsa da, verimlilik ödülü kesinlikle 'Demon Slayer: Infinity Castle'ın'dır. Sadece 20 milyon dolara mal olan Japonya yapımı film, 339 milyon dolar kâr ederek bütçesinin tam 17 katını kasaya koydu.

• 'Mission: Impossible' ve 'F1' gibi dev yapımlar, bütçe - kâr dengesinde 'Yüksek risk' uyarısı verdi.

• Sinema salonları, dijital platformların kuşatması altındayken, izleyicileri evinden çıkarabilen türler animasyon ve aile filmleri oldu.

• Aksiyon ve bilim - kurgu filmleri devasa oyuncu kaşeleri ve set maliyetleriyle boğuşurken; animasyonlar, teknolojik ilerlemelerle maliyetleri optimize edip çok daha yüksek kâr marjları yakaladı. En çok izlenen 10 film arasındaki animasyon ve aile filmi türündeki yapımlar; 9.692.866.733 dolarlık toplam hasılatın % 72'sini (6.976.541.911 $) elde etti.

• Bir zamanlar sinemanın ana damarı olan 15 - 25 yaş arası genç kitle, artık mobil cihaz ve oyun dünyasına dalmış durumda.

• Türkiye'de durum farklı değil... 2025'te Türkiye gişesinin % 56'sını animasyon ve aile filmleri oluşturdu. Böylelikle sinema salonlarının artık birer dev kreş ve aile etkinlik alanı olarak işlev gördüğü tescillendi.