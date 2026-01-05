'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı çocuklar kurtardı

♦ Ne Zha 2
Bütçe... 80 milyon $
Hasılat... 2.150.010.120 $
Kâr... 995.055.060 $
♦ Zootopia 2
Bütçe... 150 milyon $
Hasılat... 1.475.512.160 $
Kâr... 587.756.080 $
♦ Lilo & Stitch
Bütçe... 100 milyon $
Hasılat... 1.038.027.526 $
Kâr... 419.013.763 $
♦ A Minecraft Movie
Bütçe... 150 milyon $
Hasılat... 958.149.195 $
Kâr... 329.074.597 $
♦ Jurassic World: Rebirth
Bütçe... 200 milyon $
Hasılat... 869.146.189 $
Kâr... 234.573.094 $
♦ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Bütçe... 20 milyon $
Hasılat... 718.491.762 $
Kâr... 339.245.881 $
♦ How to Train Your Dragon
Bütçe... 165 milyon $
Hasılat... 636.351.148 $
Kâr... 153.175.574 $
♦ F1: The Movie
Bütçe... 300 milyon $
Hasılat... 631.627.111 $
Kâr... 15.813.555 $
♦ Süperman
Bütçe... 225 milyon $
Hasılat... 616.784.465 $
Kâr... 83.392.232 $
♦ Mission: Impossible - The Final Reckoning
Bütçe... 400 milyon $
Hasılat... 598.767.057 $
Zarar... 100.616.471 $
• TOPLAM HASILAT... 9.692.866.733 $
• YAPIMCILARIN PAYI... 4.846.433.366 $
• TOPLAM BÜTÇE... 1.805.000. 000 $
• TOPLAM KÂR... 3.040.916.495 $
* Hasılatın yarısı; sinema salonu işletmecilerine ait...