        Haberler Magazin 'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı çocuklar kurtardı

        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı çocuklar kurtardı

        Dijital platformların kuşatması altındaki sinema salonları, hayatta kalma formülünü 'Aile zamanı'nda buldu. 2025'te dünyada en çok izlenen 10 filmin toplam hasılatının % 72'sini sırtlayan animasyon yapımları bütçelerini katladı. Dev prodüksiyonlu, yüksek kaşelere sahip küresel ölçekte yıldız oyunculu filmler 'Yüksek risk' mesajı verdi

        Giriş: 05.01.2026 - 00:09 Güncelleme: 05.01.2026 - 00:09
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Milyar dolarlık hasılat kulübüne girenler, bütçesini ikiye katlayan sürpriz animasyonlar ve harcanan 400 milyon dolara rağmen zarar eden aksiyon efsanesi...

        Ne Zha 2
        Ne Zha 2

        Dünya sinema sektörünün 2025 karnesi ortaya çıktı. 'Ne Zha 2'nin yüksek kârından, 'Mission: Impossible - The Final Reckoning'in yüksek orandaki zararına kadar 2025'in gişe rakamlarını inceledik.

        Mission: Impossible - The Final Reckoning
        Mission: Impossible - The Final Reckoning

        Bu yıl, tam bir "Ya hep ya hiç" mücadelesine sahne oldu.

        Zira geçtiğimiz yıl, gişe rakamları beklentilerin altında kalmıştı.

        Bu durum, en çok izlenen 10 filmin gişesinden de gözler önüne seriliyor.

        2024'te en çok izlenen 10 filmin toplam gişesi; 8.876.625.481 dolardı.

        HANGİ FİLM KAÇ DOLAR KAZANDI?

        ♦ Ne Zha 2

        Bütçe... 80 milyon $

        Hasılat... 2.150.010.120 $

        Kâr... 995.055.060 $

        ♦ Zootopia 2

        Bütçe... 150 milyon $

        Hasılat... 1.475.512.160 $

        Kâr... 587.756.080 $

        ♦ Lilo & Stitch

        Bütçe... 100 milyon $

        Hasılat... 1.038.027.526 $

        Kâr... 419.013.763 $

        ♦ A Minecraft Movie

        Bütçe... 150 milyon $

        Hasılat... 958.149.195 $

        Kâr... 329.074.597 $

        ♦ Jurassic World: Rebirth

        Bütçe... 200 milyon $

        Hasılat... 869.146.189 $

        Kâr... 234.573.094 $

        ♦ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

        Bütçe... 20 milyon $

        Hasılat... 718.491.762 $

        Kâr... 339.245.881 $

        ♦ How to Train Your Dragon

        Bütçe... 165 milyon $

        Hasılat... 636.351.148 $

        Kâr... 153.175.574 $

        ♦ F1: The Movie

        Bütçe... 300 milyon $

        Hasılat... 631.627.111 $

        Kâr... 15.813.555 $

        ♦ Süperman

        Bütçe... 225 milyon $

        Hasılat... 616.784.465 $

        Kâr... 83.392.232 $

        ♦ Mission: Impossible - The Final Reckoning

        Bütçe... 400 milyon $

        Hasılat... 598.767.057 $

        Zarar... 100.616.471 $

        • TOPLAM HASILAT... 9.692.866.733 $

        • YAPIMCILARIN PAYI... 4.846.433.366 $

        • TOPLAM BÜTÇE... 1.805.000. 000 $

        • TOPLAM KÂR... 3.040.916.495 $

        * Hasılatın yarısı; sinema salonu işletmecilerine ait...

        2025'te en çok izlenen 10 filmin toplam hasılatı, önceki yıla oranla % 9 artışla 9.692.866.733 dolara yükseldi. Sinema bileti ücretlerinin küresel ölçekte % 10 arttığını göz önünde bulunduracak olursak izleyicilerin ilgisinde bir değişim yaşanmadığı görülüyor.

        Zootopia 2
        Zootopia 2

        Dünya sinema sektöründe son birkaç yıldır gündem; yüksek hasılat değil, bütçe - kâr dengesi...

        2025'in ardından ortaya çıkan rakamlar da gündemin ne olduğunu en açık şekilde gözler önüne serdi.

        Lilo & Stitch
        Lilo & Stitch

        Bazı filmlerin yapımcılarını ihya ettiğini, bazılarının ise dev bütçelerine rağmen beklentilerin altında kaldığını gösterdi.

        RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

        Listenin zirvesinde açık ara animasyonlu fantastik macera komedi türündeki Çin yapımı 'Ne Zha 2' var. Sadece 80 milyon dolarlık bir bütçeyle yola çıkan film, tam 995 milyon dolar net kâr elde ederek imkânsızı başardı. Bütçesinin 12 katından fazlasını kazandıran yapım, animasyon dünyasının yeni lideri olduğunu gösterdi.

        587 milyon dolarlık kârıyla listede ikinci sıraya yerleşen Disney yapımı 'Zootopia 2', ailelerin sinema salonlarını doldurmaya devam ettiğini gösterdi.

        Klasik hikâyenin yeni uyarlaması, 100 milyon dolarlık bütçesine karşılık 419 milyon dolar kâr bırakan 'Lilo & Stitch', listenin en istikrarlı yapımlarından biri oldu.

        Miktar olarak kârda ilk üç bu şekilde olsa da, verimlilik ödülü kesinlikle 'Demon Slayer: Infinity Castle'ın'dır. Sadece 20 milyon dolara mal olan Japonya yapımı film, 339 milyon dolar kâr ederek bütçesinin tam 17 katını kasaya koydu.

        'Mission: Impossible' ve 'F1' gibi dev yapımlar, bütçe - kâr dengesinde 'Yüksek risk' uyarısı verdi.

        Sinema salonları, dijital platformların kuşatması altındayken, izleyicileri evinden çıkarabilen türler animasyon ve aile filmleri oldu.

        Aksiyon ve bilim - kurgu filmleri devasa oyuncu kaşeleri ve set maliyetleriyle boğuşurken; animasyonlar, teknolojik ilerlemelerle maliyetleri optimize edip çok daha yüksek kâr marjları yakaladı. En çok izlenen 10 film arasındaki animasyon ve aile filmi türündeki yapımlar; 9.692.866.733 dolarlık toplam hasılatın % 72'sini (6.976.541.911 $) elde etti.

        Bir zamanlar sinemanın ana damarı olan 15 - 25 yaş arası genç kitle, artık mobil cihaz ve oyun dünyasına dalmış durumda.

        Türkiye'de durum farklı değil... 2025'te Türkiye gişesinin % 56'sını animasyon ve aile filmleri oluşturdu. Böylelikle sinema salonlarının artık birer dev kreş ve aile etkinlik alanı olarak işlev gördüğü tescillendi.

        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi Haberi Görüntüle
        Sözün özü; son birkaç yıldır ivmelenerek devam eden süreç, 2025 itibarıyla sinema endüstrisi için tabloyu netleştirdi. Sinema salonlarının hayatta kalma stratejisi, artık sanatsal derinlikten ziyade 'Pedagojik pazarlama' dinamikleri üzerine inşa ediliyor.

        Geleneksel anlamda 'Yetişkinlerin kaçış noktası' ve entelektüel bir bireysel deneyim alanı olan sinemalar, yerini kolektif bir 'Aile zamanı' ritüeline bırakıp ebeveynlerin çocuklarıyla sosyalleşebildiği güvenli limanlar haline geldi.

        #Avatar
        #sinema
        #Ne Zha 2
        #Amerika
