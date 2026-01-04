Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Okan Buruk ve Fatih Tekke'den Süper Kupa açıklaması - Futbol Haberleri

        Okan Buruk ve Fatih Tekke'den Süper Kupa açıklaması

        Galatasaray ile Trabzonspor arasında Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı final maçı öncesi iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ve Fatih Tekke ile futbolcular Mauro Icardi ve Anthony Nwakaeme ortak basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk, "Süper Kupa bizim için önemli ve değerli" derken, Fatih Tekke ise, "Kiminle oynarsak, nasıl oynarsak oynayalım amacımız Trabzonspor olarak kazanmak" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 21:31 Güncelleme: 04.01.2026 - 21:31
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

        Basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarı finalin zor bir maç olacağını ve finale çıkmak istediklerini belirtti.

        OKAN BURUK: SÜPER KUPA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VE DEĞERLİ

        Okan Buruk, "Gaziantep şehrine bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Süper Kupa bizim için önemli ve değerli. Üzerine çalıştığımız her turnuva bizim için değerli. Hem Afrika Kupası ve hem de yoğun tempo ve sakatlıklar, kadro kurma güçlükleri iki takım için de var. Karşımızda iyi bir Trabzonspor var. Biz de Avrupa ve ligde önemli bir mücadele veriyoruz. Umarım iki takım için de iyisi olur" ifadelerini kullandı.

        "KAMP DÖNEMİ YAPAMADIK, BİRKAÇ ANTRENMAN YAPTIK"

        İyi devre arası hazırlık dönemi geçiremediklerini belirten Buruk, "Kamp dönemi yapamadık, birkaç antrenman yaptık. Oyuncularımız yoğun bir dönem sonrası biraz dinlendi. O yüzden bir kamp dönemi geçiremedik. Zorlu bir maç oynayacağız, bunu biraz da ligde hazırlık gibi görmek gerekiyor. Sakatlıksız bu süreci atlatmak çok önemli. Bu organizasyon da ciddi bir maç ama bunu da bir hazırlık süreci olarak da görebiliriz. Tempomuzu devam ettirerek lige ve Avrupa'ya hazırlanma imkanı olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

        "YARIŞIN İÇERİSİNDE FAZLA TAKIM OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"

        Ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili soruya da cevap veren Okan Buruk, "Futbol açısından yarışın içerisinde fazla takım olması mutlu ediyor. Trabzonspor da çok etkili oynuyor, üzerine koyarak devam ediyor. Önemli bir rakip, maçları izlerken puan kaybı yaşamalarını istiyoruz ama bu yarış içerisinde pek çok takım var. Beşiktaş da Samsunspor da hala yarışta. Biz Galatasaray olarak bu yarışı yine önde götürmek istiyoruz. Bu konuda taraftarımıza da ihtiyacımız var, birbirimize sarılmamız gerekiyor, kaos istemiyoruz. Bu ay birlikte olmaya çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

        "TAKIMA ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPMAK İSTİYORUZ"

        Transfer çalışmaları ile ilgili soruya cevap veren Okan Buruk, "Transfer dönemi gerçekten çok zor. Dışarıdan kolay gözüküyor ama hiç kolay değil. Bu dönemde çok fazla deneme şansımız olmuyor. Bu sene transferde 5 oyuncu aldık, bu oyuncuları direkt oynayacak oyuncular olarak tercih ettik. Devre arası transferde de amacımız bu. Bu süreçler zor oluyor ama devre arasında da kadromuzu genişletecek, kalitemizi arttıracak takviyeler yaparak gitmek istiyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz" dedi.

        FATİH TEKKE: KİMİNLE OYNARSAK OYNAYALIM AMACIMIZ KAZANMAK

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise maçta kazanan taraf olup finale çıkmak istediklerini söyledi.

        Fatih Tekke, "Bizim durumumuz biraz daha farklı. Çok sakatımız var, çok eksiklerimiz var, 3 oyuncumuzun durumu da belli değil. Kiminle oynarsak, nasıl oynarsak oynayalım amacımız Trabzonspor olarak kazanmak. Temennim iki takım için de ve özellikle bizim takım için sakatlıksız bir maç olsun. Karşımızda çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takım var. Takım olarak camiamıza çalıştığımız, tekrar ettiğimiz şeyleri saha görmek istiyoruz. Bunu taraftarımıza vermek istiyoruz. Amacımız kazanmak. İki takım için de sakatlıksız kazası bir maç olsun" diye konuştu.

        "RAKİBİMİZE KARŞI HAZIRLIK YAPTIK"

        Sakatlıklar ve zaman anlamında iyi bir hazırlık dönemi geçiremediklerini belirten Tekke, "Takım olarak kamp yapamadık. Biraz dinlenmeden sonra en uygun fiziksel antrenmanları yapabildik. Rakibimize karşı bir hazırlık yaptık, bu konuda biraz farklılıklarımız olacak. Bakalım nasıl olacak" açıklamasında bulundu.

        "KADRO YAPILANMASI ANLAMINDA ZORLUK YAŞIYORUZ"

        Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren ve kadro kurmanın zorluklarına değinen Tekke, "Kadro yapılanması anlamında zorluk yaşıyoruz, sakatlıklarımız çok var. Sezon başında ortaya koyduğumuz bir kadro var. Takım kurmanın farklı koşulları var. O koşullar bazen yerini bulamıyor. İyi bir oyuncu almak kolay değil, bazen istediğimiz oyuncu bizi beğenmiyor, istemiyor. Özellikle devre arası dönemde bu durumlar daha zor oluyor" ifadelerini kullandı.

